Når økonomer omfavner budsjettunderskudd

DET VAR TIDER: Like etter at Ronald Reagan (i midten) ble valgt, var tiårsrenten 12,5 prosent. Den steg siden til nær 16 prosent, men midt i perioden til George Bush den eldre (t.h.), hadde renten falt til 8,5 prosent. Gerald Ford til venstre.

DET VAR TIDER: Like etter at Ronald Reagan (i midten) ble valgt, var tiårsrenten 12,5 prosent. Den steg siden til nær 16 prosent, men midt i perioden til George Bush den eldre (t.h.), hadde renten falt til 8,5 prosent. Gerald Ford til venstre. Foto: NTB

Er det noen som husker «the Washington consensus»? Rundt årtusenskiftet ble begrepet brukt om den økonomiske politikken som ble anbefalt av Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken og andre med hovedkontor i den amerikanske hovedstaden. Den fremste anbefalingen var finanspolitisk disiplin, dvs. å unngå store budsjettunderskudd og offentlig gjeld.

Men pandemien snur mange vedtatte sannheter på hodet – også den om IMF og Verdensbanken som voktere av fiskal nøysomhet. IMF anslår et nivå på offentlige budsjettunderskudd i år, som var bortimot utenkelig i februar (for eksempel 15 prosent av BNP i USA, målt som strukturelt underskudd som andel av potensielt BNP). Til tross for dette var kommunikasjonen fra organisasjonens årsmøte i oktober krystallklart: den økonomiske veien ut av pandemien er å fortsette med offentlig pengebruk i stor skala.

ARTIKKELFORFATTEREN: Egil Matsen, adm. direktør i Forte Fondene, professor II ved NTNU og tidligere visesentralbanksjef med ansvar for NBIM. Foto: Eivind Yggeseth

Budskapet fra IMF og andre er nå at større budsjettunderskudd og dermed høyere offentlig gjeld er både mulig og ønskelig. Hva forklarer en slik tilsynelatende helomvending fra internasjonale autoriteter på økonomisk politikk?

Renten har falt og falt

Mulighetsrommet for offentlig gjeldsnivå er nært knyttet til renten som staten betaler på sine lån. I den rike del av verden har statsobligasjonsrentene de siste 40 år falt, falt videre og så falt enda mer.

La oss bruke USA som eksempel. I slutten av 1980, rett etter at Ronald Reagan var valgt til president, måtte den amerikanske staten betale rundt 12,5 prosent i årlig rente for å låne penger i ti år. I desember 1990, midt i Bush den eldres periode, var den samme renten 8,5 prosent. Vi spoler fram til nyttårsaften 2000, med Bush den yngre som nyvalgt president, og den amerikanske tiåringen har kommet ned på 5 prosent. I desember 2010, rett i etterkant av finanskrisen og midt i Obamas første periode, var renten falt til 3 prosent. Det ble nå vanlig med kommentarer av typen «rentenivået er kunstig lavt, sentralbankene har ødelagt obligasjonsmarkedet, og dette kan ikke vare”». Men her er vi ved slutten av 2020, med en nyvalgt president Biden (?) som kan se fram til å låne penger i ti år med en årlig rente på 0,75 prosent.

Lav rente øker det gjeldsnivået som er statsfinansielt bærekraftig. Mer presist – så lenge vekstraten i økonomien er høyere enn renten på statsobligasjoner, kan gjelden betjenes uten økte skatter. Staten kan ta opp nye lån for å betjene den gamle, dvs. «rulle over lånene». Så lenge vekstraten holder seg høyere enn renten vil allikevel statsgjeld som andel av BNP synke over tid. Veksten i verdensøkonomien i 2020 blir den laveste siden andre verdenskrig. Svært mye skal allikevel gå galt hvis USA ikke får en høyere nominell årsvekst enn ¾ prosent det neste tiåret.

Krisehåndtering først

Et høyere håndterbart gjeldsnivå betyr allikevel ikke at høyere gjeld er ønskelig. Økonomer har lenge vært opptatt av at offentlig gjeld kan fortrenge private investeringer, og derfor gi lavere nasjonalinntekt og levestandard over tid. Men i dagens krise legges det mer vekt på at tapt produksjon og høy ledighet gir økonomiske sår som det tar lang tid å lege – hvis de forblir ubehandlet. I de pengepolitiske medisinskapene er det lite igjen. Dermed må finanspolitikken ta hovedansvaret for at de økonomiske skadene fra covid-19 ikke fester seg og gir varig høyere ledighet og svakere vekstevne.

Vi kunne forventet at høy offentlig gjeldsoppbygging og maksfart i pengepolitikken ville skape inflasjonsbekymringer, men prisingen i aksje- og rentemarkedene tyder ikke på det. Rentene er rekordlave, og verdensindeksen til MSCI er opp over 35 prosent siden bunnen i mars. Det er snarere slik at vi ser negative kursutslag i finansmarkedene på utsikter til at finanspolitiske tiltak skal reduseres eller trekkes tilbake.

Tvilsom fremtid for noen næringer

Det er samtidig klart at myndighetene ikke kan eller vil bære hele økonomien i lang tid. Vi ser allerede en bevegelsene i tiltakene, også her hjemme, fra en generell støtte til husholdninger og næringsliv til en mer selektiv politikk hvor det stilles spørsmål ved lønnsomheten i enkelte næringer også etter pandemien.

Aksjemarkedene har sett dette lenge. Den sterke markedsutviklingen siden mars skjuler uvanlig store forskjeller mellom sektorer og næringer. Blant selskapene som inngår i S&P 500 har for eksempel tradisjonelle flyselskaper (Delta, United, osv.) falt mer enn 45 prosent hittil i 2020, mens selskaper som bla. frakter varer med fly (FedEx, UPS, o.a.) har steget mer enn 40 prosent. Når finanspolitikken vris fra støtte til næringer som er hardest rammet av pandemien til bransjer som er posisjonert for å leve med, og kanskje tjene på, strukturendringene, kan den «K-formede» utviklingen i aksjemarkedene forsterkes. I pestens tid er det finanspolitikken som spiller førstefiolin i aksjemarkedet, mens pengepolitikken er henvist til rytmeseksjonen.