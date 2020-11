Færre boliger med Raymond

Nylig uttalte Daniel Siraj, konsernsjef i OBOS, til Finansavisen at det er store forskjeller mellom Oslo og omkringliggende kommuner både hva gjelder saksbehandlingstid og detaljfokus for planforslag.

Camilla Wilhelmsen. Foto: FrP

Boligutvikler Terje Tinholt spår i Finansavisen den 5. november boligprisene opp 20 prosent i Oslo neste år.

Vi er nå inne i Raymond Johansens andre periode som byrådsleder i Oslo, og resultatene av deres offensive boligpolitikk burde ha kommet til syne. Arbeiderpartiet i Oslo gikk nemlig til valg i 2015 på å doble boligbyggingen, og daværende byrådslederkandidat Raymond Johansen lovet på OBOS’ boligkonferanse samme år høyere fart hvis Arbeiderpartiet fikk roret.

Fasiten er klar. I perioden 2015–19 ble det detaljregulert totalt 9.500 boenheter. Samtidig viser tall fra OBOS at det i perioden 2011–15, under det borgerlige byrådet, ble regulert nesten 11.000 boenheter.

Det er snart fire år siden Johansens byrådsoppnevnte boligvekstutvalg la frem sine 59 forslag for å få fart på boligbyggingen. Lite har skjedd, og saksbehandlingstiden er ikke gått ned. Det er da også i år langt mellom de boligreguleringer som kommer til Bystyret, og frem til i dag har Bystyret detaljregulert kun 950 boenheter. Dette har selvfølgelig sammenheng med at det brukes altfor lang tid på å få sakene gjennom i systemet.

Terje Tinholt sier at mange kan takke Plan- og bygningsetaten for at boligprisene stiger

Totalt er det snakk om mellom fire og fem år for en enkelt reguleringssak, og her er det ikke bare saksbehandlingstiden i Plan- og bygningsetaten det må fokuseres på. Byrådsavdeling for byutvikling har også en jobb å gjøre med å redusere tiden fra sakene kommer til avdelingen og ut til Bystyret. Av de 13 detaljreguleringene Bystyret har behandlet i år, har tre av sakene ligget i avdelingen i over ett år, mens syv har hatt en behandlingstid på mellom et halvt år og opp mot året. Bystyrets organer er derimot raske på ballen, og får sakene behandlet i løpet av et par måneder.

Terje Tinholt sier at mange kan takke Plan- og bygningsetaten for at boligprisene stiger. Til syvende og sist er det et politisk ansvar å sørge for at underliggende etater jobber effektivt. Dette byrådet må nå brette ermene opp og gi klare føringer til Plan- og bygningsetaten.

Camilla Wilhelmsen

Gruppeleder for FrPs bystyregruppe i Oslo