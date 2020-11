Norsk økonomi trenger stans i grensehandelen

VIL KUTTE NORSKE SÆRAVGIFTER: Vi har nesten 100.000 flere arbeidsledige enn i februar. Det haster med tiltak som raskt gir grunnlag for nye arbeidsplasser, skriver Virke-sjefen. Her fra Svinesund. Foto: NTB

Vi er inne i vår generasjons største økonomiske nedtur. Livsverk står i fare, og familier har mistet inntekt. I slike nedturer hadde det vært bra å ha en knapp å trykke på for å skape flere arbeidsplasser. I Norge har vi denne knappen. Den heter grensehandelsstopp. Å legge avgiftsnivået nærmere svensk nivå vil umiddelbart gi flere arbeidsplasser og mer verdiskaping i Norge. Likevel planlegger regjeringen for at grensehandelen skal tilbake til før-corona-nivå neste år.

Alkoholavgiftene alene vil gi staten 4,8 milliarder kroner mer i inntekter i år som følge av coronastengte grenser. I tillegg kommer økte inntekter fra avgifter på varer som mineralvann, godteri og tobakk, og fra moms og skatt på arbeidsinntekt som følge av økt omsetning og nye arbeidsplasser i blant annet varehandelen.

Menon Economics har beregnet at et varig bortfall av grensehandel kan gi 8.200 nye arbeidsplasser i dagligvarebutikker og Vinmonopolet, og 3,7 milliarder kroner i økte inntekter til statskassen eksklusiv særavgifter. Jobbskapings- og inntektspotensialet for staten er imidlertid langt større, siden omsetning og arbeidsplasser i kiosker, bensinstasjoner og faghandelen kommer i tillegg. Dette kommer av at klassiske lokkevarer som godteri, brus, snus, tobakk og alkohol drar oss over grensen, men når vi først er på tur plukker vi med oss klær, sko, sportsutstyr, apotekvarer, mat og en rekke andre varegrupper. I tillegg kjøper vi tjenester og benytter serveringstilbudet på andre siden av grensen.

Staten og kommunene får trolig merinntekter på over 10 milliarder kroner i år som følge av coronastengte grenser. I tillegg vil et varig bortfall av grensehandel gi grunnlag for mellom 10.000 og 20.000 nye arbeidsplasser i Norge. Men regjeringen ønsker heller å støtte våre svenske naboer.

Høyres programkomité har enstemmig gått inn for å redusere avgiftene på alkohol og sukkervarer, for å redusere grensehandelen og skape flere arbeidsplasser i Norge. Til tross for at Høyre er regjeringens suverent største parti, ser man ikke spor av Høyres grensehandelspolitikk i forslaget til statsbudsjett. Snarere tvert imot, ved at alle avgifter på grensehandelsutsatte varer, unntatt sukkerfri drikke, foreslås økt! Det er uforståelig og i sterk kontrast til Høyres programkomitéleder Linda Hofstad Hellelands uttalelser om at coronakrisen har ført til at Høyre nå ser situasjonen med nye øyne.

Vi har nesten 100.000 flere arbeidsledige enn i februar. Det haster med tiltak som raskt gir grunnlag for nye arbeidsplasser. FrP er krystallklare på at de vil være kompromissløse i kampen mot grensehandelen. Og det er nå, i forhandlingene om statsbudsjettet for 2021, de har muligheten til å gjøre ord til handling. Nå trenger Norge at FrP, sammen med regjeringspartiene, trykker på den store og synlige knappen som det står grensehandelsstopp på.

Ivar Horneland Kristensen

Adm. direktør i Virke