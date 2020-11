eWave, strømsparing og emisjoner

Finansavisen har de siste dagene kommet med flere feilaktige påstander om strømsparingsselskapet eWave. I mandagens avis (09.11) toppet det seg med en artikkel om at selskapet skal ha «bløffet investorer» om en Sintef-test.

Avisen skriver mot bedre vitende når den hevder at eWave skal ha misbrukt Sintef-rapporten fra 2014. For det første gjelder Sintef-rapporten et annet produkt enn det selskapet har i porteføljen i dag, og selskapet har verken brukt Sintef-tallene på egen nettside eller i tilknytning til pågående emisjon.

eWave er et norsk oppstartsselskap som har utviklet et energidisplay som hjelper nordmenn å kutte strømregningen gjennom å bevisstgjøre dem på eget strømforbruk. Selskapet har innhentet dokumentasjon på at systemet muliggjør besparelser i strømforbruket på opptil 20-30 prosent. DeVid-testen fra 2014 av 25 husholdninger på Hvaler i Viken viste at kundene i snitt hadde en bruttobesparelse på 26,31 prosent. Da man tok høyde for at det var en mild vinter, viste besparelsen en netto besparelse på 16,34 prosent. Teknisk Ukeblad omtalte produktet i 2014 og viste til en bruttobesparelse på 25 prosent.

Selskapet har også testkunder som vi har fulgt over flere år som sparer oppimot 30 prosent. Sintef- rapporten som Finansavisen bygger sin sak på, omhandler et produkt som er betydelig oppgradert. I 2014 hadde vi eksempelvis ikke smart styring av ovner og termostater, og systemet viste kun informasjon om forbruk. Dagens system kan videre slå av og på gulvvarme, varmtvann og panelovner. Selv i Sintef-rapporten (med det gamle produktet) på side 37, blir det vist til en test familie som ønsket å redusere strømforbruket med 20 prosent over en måned. Resultatet ble 21prosent.

Vi mener derfor at vi har et godt, dokumentert grunnlag for å hevde at man med dagens system kan spare opptil 30 prosent av sitt opprinnelige forbruk – og det er også det vi kommuniserer. På samme måte som for varmepumper kan vi ikke garantere hva kundene sparer, men vi legger forholdene til rette for at husholdningene kan spare mye penger gjennom bevisstgjøring av eget strømforbruk. eWaves strømsparesystem fikk i 2018 «Seal of Excellence» av EU.

Det stemmer heller ikke at jeg personlig lot et gammelt selskap gå konkurs og startet et nytt. Det som skjedde var at vi, etter å ha brukt mange år og mye penger på å utvikle et markedsledende produkt, hadde behov for en mer egnet konsernstruktur i forhold til kapitalinnhenting og internasjonal ekspansjon. Det ble opprettet et nytt holdingsselskap som igjen overtok eierskapet over det gamle selskapet. Så godt som samtlige aksjonærer ble speilet over det i det nye holdingselskapet gjennom innskudd av sine opprinnelige aksjer.

Finansavisen har også diskreditert selskapet for å ha gått ut med en prising på 300 millioner kroner. Da regjeringen innførte ytterligere innstramminger sist torsdag som følge av oppblussing av koronasmitte, måtte selskapet justere ned verdsettelsen til 75 millioner kroner. Det er ikke noe mystisk ved dette, men en erkjennelse om at eWave – som mange andre – rammes av pandemien.

Vårt salg var ved inngangen av 2020 rettet mot forbrukere i hjemmene sine, men det sier seg selv at denne salgskanalen måtte innstilles da landet ble stengt 12. mars. Dette har dessverre resultert i nedbemanning og permitteringer, og selskapet har hatt behov for å styrke egenkapitalen gjennom emisjoner.

Vi er ydmyke for at vi har klart å hente kapital i dagens marked, men våre investorer har tro på det samme som mange av våre kunder etterspør: Energireduserende produkter som gir lavere strømregning. Det er kapitalkrevende å få til den skaleringen som vi planlegger for, men vi har klokkertro på at eWave har fremtidsrettede løsninger som også vil gi våre investorer avkastning. Derfor har jeg også personlig investert mye penger i eWave og ser optimistisk på 2021.

Jarle Lysberg, styreleder i eWave