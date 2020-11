Hvordan erstatte et tapt julebord?

Mange bedrifter får øvd seg på å tenke utenfor boksen i år. Sommerfester, kick-off og andre samlinger er blitt avlyst, utsatt eller avholdt virtuelt for å overholde smitteverntiltakene. Vi går nå mot en tid som normalt inneholder mye festligheter, og årets julebord står på agendaen hos bedriftene.

Pia S. Kvalnes. Foto: EY

Finansminister Jan Tore Sanner (H) bekreftet nylig at gavekort på restaurant eller refusjon av utgifter til restaurant vil kunne falle inn under unntaket fra skatteplikt ved rimelig velferdstiltak. Det at en mindre gruppe ansatte drar ut og spiser julemiddag innenfor smittevernreglene på arbeidsgivers regning, er derfor et godt alternativ til det tradisjonelle julebordet.

Skatteetaten har også åpnet for at arbeidsgivere kan dekke julebordsmat som de ansatte bestiller hjem dersom bevertningen skjer i forbindelse med et velferdstiltak, som et digitalt julebord. På denne måten kan arbeidsgiver legge til rette for alternative sosiale arrangementer som til en viss grad kan veie opp for noen av konsekvensene pandemien har påført serveringsbransjen.

Et alternativ kan være å gi gavekort for å gå ut å spise på en lokal restaurant med andre enn kolleger, men som da anses som en gave og eventuelt kan unntas fra skatteplikt opp mot 2.000 kr. Denne grensen må ses i sammenheng med andre gaver fra arbeidsgiver og tredjepart i løpet av året. Det blir muligens mer spillerom neste år – grensen er foreslått økt til 5.000 kroner.

Den usikre tiden vi har vært igjennom og står overfor, har og vil sette preg på arbeidshverdagen. Mange arbeidsgivere har sett seg nødt til å tenke alternativt rundt lønnsforhandlingene. Istedenfor å gi generelle lønnsøkninger, ønsker mange bedrifter å gi en påskjønnelse som gir en verdi for arbeidstager, uten at det medfører en skattekostnad. Et eksempel på en løsning er bedriftshytte, som kan være et attraktivt alternativ når muligheten til å reise på ferie utenlands er svært begrenset.

Ut over velferdstiltak og gaver, har myndighetene forsøkt å komme med midlertidige skattefritak for tilrettelegging av hjemmekontor. Det er ikke sagt noe om hva som skjer når pandemien er over. Unntakene er midlertidige. Så gjenstår det å se om skattemyndighetene krever at arbeidsgiver skal kreve inn alt av utstyr når pandemien er over, selv om hjemmekontor blir en del av den nye normalen for mange.

Det har ikke stått på kreativiteten når arbeidsgivere har prøvd å finne tiltak for å øke trivselen og tilknytningen til arbeidsplassen i en utfordrende tid. Det har vært alt fra virtuelle escape rooms, frokost og lunsj levert på døren til fredagspils på Teams. Men selv om vi er i en unntakstilstand, er det ikke fritt frem for arbeidsgiver å dekke kostnader til slike tiltak skattefritt. Nå gjenstår det å se om unntakene utvides, forlenges eller om det kommer helt nye tiltak som kan bedre den ansattes arbeidshverdag og arbeidsgivers mulighet til å planlegge frem i tid.

Pia S. Kvalnes

Senior manager i «People Advisory Services» hos Ernst & Young (EY)