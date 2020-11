Upresist av Hegnar om Wizz Air

99 KRONER FOR EN FLYREISE: Mye tyder på at noen bedriftsledere tror nøkkelen til verdiskapning ligger i å presse de ansatte ned i lønn og vilkår, skriver pilot Jan Petter Munkvold. Foto: Dreamstime

Det som er oppsiktsvekkende, er Hegnars manglende faktasjekk før han skriver i sin egen avis. Hegnar skriver at Wizz Air starter opp denne uken, mens de faktisk startet torsdag i forrige uke. Billettprisen er nede i 99 kroner, ikke 199 kroner. Det betyr at selskapet selger billetter for under avgiften de må betale for hver passasjer. Bærekraftig er det ikke. Så fort konkurrentene er ryddet av banen, skal Wizz Air ha igjen for investeringen sin.

Taperne på sikt er ikke bare de norske passasjerene, som kan se frem til å betale 400 kroner ved gate hvis de har glemt å skrive ut sitt eget boardingkort. Taper gjør også det norske samfunnet. Norsk luftfart utøver et betydelig samfunnsoppdrag, og ikke minst samfunnsbidrag i form av skatt og arbeidsgiveravgift. Disse pengene tar Wizz Air med seg ut av landet.

Hegnar skriver at vi bør høre om de ansatte i Wizz Air ønsker å organisere seg først, og om de i så fall har blitt avvist. Hegnar skriver at Wizz Air mener «ansatte er selskapets mest verdifulle eiendel. De blir behandlet og verdsatt tilsvarende i alle flyselskapets markeder, i samsvar med respektive lokale regelverk». Hegnar mener vi må tro på det inntil det motsatte er bevist – selv om det motsatte er bevist.

Det er verdt å merke seg at Wizz Air først endret sin retorikk i Norge etter at de tok i bruk det profesjonelle PR-byrået Geelmuyden Kiese, samtidig som en rekke toppolitikere, inkludert statsministeren, tok avstand fra selskapets holdninger til organisasjonsfriheten. Er det tillitvekkende?

Mye tyder på at noen bedriftsledere tror nøkkelen til verdiskapning ligger i å presse de ansatte ned i lønn og vilkår. Lederen i Wizz Air, József Váradi, påstår vi nordmenn ikke forstår hva velstand handler om. Han burde kanskje også gjøre en faktasjekk.

Jan Petter Munkvold

Pilot, Parat-medlem og del av Pilotforbundets ledelse

