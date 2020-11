Vi trenger full nedstengning

– Å stenge helt ned er en del av tiltakspakken i regjeringens handlingsplan. Hensikten med det vi nå gjør, er å unngå den situasjonen, har Bent Høie nylig forklart.

Men vil det virke? Og hvor mange sånne kvarte eller halve nedstengninger over hvor lang tid kan vi ha før den samlede belastningen blir større enn ved full nedstenging og utryddelse av corona?

Etter mitt skjønn har vi for lengst passert det nivået. De eneste som foreløpig har kommet vesentlig bedre ut er de som ikke bryr seg eller ikke skjønner hva som skjer. Men mange av dem vil til gjengjeld rammes hardt av arbeidsledighet og få livslange økonomiske og sosiale handikap.

Vi har i det siste opplevd mer enn en dobling av nysmitte per uke i noen grupper. Dobler man hver uke i ti uker, har man økt med tusen ganger. Fortsetter man i ti uker til, har man en million. Dette er ikke en spådom, bare et regnestykke. Det er grenser for hvor mange uansvarlige mennesker vi har i blant oss. Og myndighetene har jo nylig også strammet betydelig inn. Spørsmålet er om det holder.

Hele verden gleder seg nå over et nytent vaksinehåp. Men selve håpet kan samtidig svekke oppslutningen om nødvendige tiltak. Og vi har ingen garantier for at vaksiner som blir tilgjengelige innen rimelig tid gir varig beskyttelse mot eksisterende og fremtidige mutasjoner, eller for at folk som ignorerer smittevernrådene vil la seg vaksinere frivillig.

Jan Tomas Owe

Samfunnsøkonom og tidligere rådgiver i Finansdepartementet