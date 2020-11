En forutsetning for vellykket digitalisering

Vi lever i en tid preget av store og fundamentale endringer, hvor teknologisystemer er blitt udelelig fra samfunn, virksomheter og regjeringer. Evnen til å tilpasse seg raskt er avgjørende for ikke å bli irrelevante og for å vinne hodet og hjertet til en teknologisk kunnskapsrik befolkning. Det var fasiten ved årsskiftet.

Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at det er vi mennesker som er den største sikkerhetstrusselen

Pandemien som har herjet over hele verden i 2020, har ytterligere akselerert den digitale transformasjonen. Samtidig har det også forsterket mantraet om en vellykket digitalisering kun er mulig hvis cybersikkerhet er inkludert fra starten.

Digitalisering som en industri er forventet å passere 1.000 milliarder dollar i løpet av 2025. Veksten følger virksomheters ønsker om nye måter å forbedre produktivitet, effektivitet, lønnsomhet og vekst på, samt stadig nye og skiftende kundekrav. Her spiller skytjenester en avgjørende rolle, fordi den tilbyr virksomhetene den nødvendige fleksibiliteten, kostnadsbesparelser og skalerbarheten. Samtidig er skyen, som skulle forenkle infrastrukturen, i ferd med å bli kompleks. Årsaken er at mange handler skytjenester fra flere leverandører. Kompleksiteten blir ikke mindre av at det i løpet av 2025 vil være nesten 42 milliarder enheter tilkoblet internett. Samtidig som virksomhetene blir mer og mer avhengig av teknologi, blir de attraktive mål for cyberkriminelle.

Karianne Myrvold. Foto: Trend Micro

Bare i løpet av årets seks første måneder blokkerte vi nesten 28 milliarder trusler. Det kommer kanskje ikke som en overraskelse at det er vi mennesker som er den største sikkerhetstrusselen. I tillegg har Covid-19 bidratt til økt sikkerhetstrussel, fordi vi jobber mye mer hjemme, hvor sikkerheten ofte er svakere. Det har gjort hjemmekontoret til en gavepakke for cyberkriminelle. Det har bidratt til at forsikringsmarkedet for cyberkriminalitet er en av de raskest voksende delene av forsikringsbransjen om dagen.

Løsningen på disse utfordringene vil bestå av en blanding av mennesker, prosess og teknologi. Mennesker som vil trenge ny kunnskap kontinuerlig for å holde seg oppdatert i takt med utviklingen. IT-avdelinger som må evne å oppdatere seg på relevante cybersikkerhetsferdigheter som kan redusere feilkonfigurasjoner. Og verktøy for å fjernstyre sikkerheten hjemme hos de ansatte. I tillegg vil det være smart å konsolidere så mye som mulig til færrest mulig aktører og løsninger som kan «kommunisere» med hverandre. Aktører som har tatt i bruk automatisering og kunstig intelligens til å gjøre mange av de daglige rutinejobbene for å holde «hjulene» sikkert i gang.

Alle og enhver må akseptere og forstå at dette kun er begynnelsen

Alle og enhver må akseptere og forstå at dette kun er begynnelsen. Fokuset fremover må handle om kontinuerlig styring av risiko, med en sikkerhetskultur som gjennomsyrer hele organisasjonen. Dette vil være den eneste veien til digital transformasjonssuksess.

Karianne Myrvold

Kommunikasjonssjef hos Trend Micro