Bankene bremser fintech-revolusjonen

Offentlig snakker bankene om å omfavne nye løsninger, men handlingene deres viser det motsatte. Fordi bankene frykter konkurranse, er de tekniske løsningene som tilbys elendige.

Norsk banksektor ser på seg selv som innovativ og fremtidsrettet, og det med god grunn. Tjenester som BankID, Vipps og eFaktura har gjort hverdagen til den norske befolkningen mye lettere. Dette er tjenester som bankene hovedsakelig har utviklet seg imellom. Nå står de imidlertid foran et paradigmeskifte hvor de må slippe inn andre i økosystemet.

De fleste bankene bryter med PSD2-regelverket

Problemet er at døren er lukket.

De fleste bankene bryter med PSD2-regelverket som ble innført 1. april 2019, med frist for implementering 14. september 2019. De tekniske løsningene som tilbys er knotete, ustabile og mangelfulle.

Er dette fordi bankene ikke har lyst å dele dataen som de er pliktige til å dele?

Utenom bankene er det kun seks selskaper som har fått den nye PSD2 (Open Banking)-konsesjonen, og Horde er det første av selskapene, foruten Vipps, som tilbyr slike tjenester til forbrukere. Siden ingen av bankene leverer tekniske løsninger i henhold til regelverket, blir en lansering langt mer krevende enn den burde være. Enkelte banker har ikke engang laget en teknisk løsning.

Den eneste aktøren som i dag får levere stabil PSD2-funksjonaltet er Vipps, en aktør som bankene selv eier. «Vipps-familien skal stå samlet,» uttalte konsernsjefen i Eika på den nylige betalingsformidlingskonferansen til Finans Norge.

Handler dette om å gi konkurransevridende fordeler til en aktør, selv om det innebærer lovbrudd?

I sitt forsøk på å tviholde på det gamle monopolet, er det forbrukerne og næringslivet som er de store taperne

Vipps var uten tvil et friskt og etterlengtet pust innenfor betalingstjenester i Norge, selv om de også hadde en ruglete start. Nå er det bankene selv som står i veien for det som muligens kan bli den neste Vipps. I sitt forsøk på å tviholde på det gamle monopolet, er det forbrukerne og næringslivet som er de store taperne.

Nylig innrømmet Vipps til Shifter.no at selv ikke de kunne ha tilbudt den samme tjenesten om de hadde vært avhengige av de PSD2-API-ene som bankene leverer. Dette viser at Vipps har en helt klar konkurransevridende fordel.

Horde er en uavhengig plattform, som gir forbruken objektiv informasjon slik at brukeren selv kan ta gode beslutninger. En aktør som utfordrer brukergrensesnittet som bankene kjemper på liv og død for å beholde.

Vi har ikke lyst til å gå til krig mot bankene, men de gir oss dessverre ikke noe valg

Bankene tjener penger på å levere finansielle tjenester, ta imot innskudd og å låne ut penger. Dette er noe Horde vil legge til rette for. DNB har store ambisjoner om å bli «the one app to rule them all», men hvor lett blir det for andre banker å konkurrere på en plattform hvor plattformen selv leverer konkurrerende tjenester?

Vi har ikke lyst til å gå til krig mot bankene, men de gir oss dessverre ikke noe valg. Jeg håper bankene endrer sine strategier og ser at samarbeid er mer fruktbart for alle parter.

Fintech-revolusjonen kommer uansett.

Alf Gunnar Andersen,

Gründer og daglig leder i fintech-selskapet Horde