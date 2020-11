Avgiftene må ned til svensk nivå

For noen går det faktisk bra tross pandemien. På Vinmonopolet og i dagligvaren ble det travelt 12. mars, og siden har det fortsatt. Salgstallene på Vinmonopolet nærmer seg en økning på 40 prosent i år! Ikke verst for en virksomhet med et salg det siste tiåret som har ligget og vaket rundt null.

Ingunn Jordheim. Foto: VBF

Da kan man jo tro at alkoholkonsumet har økt noe voldsomt under corona, men både Opinion, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Folkehelseinstituttet melder at folk ikke drikker mer. Grunnen er snarere reiserestriksjoner, null taxfree og et uteliv som ikke får skjenke som normalt.

Grensehandelen har lenge vært høy; hver gang SSB la frem statistikk, var det all-time high – som ble møtt med skuldertrekk fra politikere. I starten av pandemien var det mange spørsmål – var det hamstring eller drakk folk mer? Nei, de høye salgstallene på Polet sier «bare» noe om hvor stor lekkasjen er normalt. Grensehandelen er så høy at vi nesten ikke tror det. Og politikerne vil helst ikke forholde seg til det. Det sukkes, men lite skjer.

Men nei, Granavolden ruler; ikke rør avgiftene, og la folk drasse med seg en halv kasse vin hjem etter utenlandstur

Det vises stadig til Granavolden-erklæringen når man forteller om høye salgstall på Polet, fravær av salg på Systembolaget, oppbemanning av butikker og ny giv i sysselsettingen i grensekommuner. For snart to år siden satt politikerne sammen på Granavolden og sydde sammen en plattform for en tid da corona ikke fantes, og Granavolden er nå årsaken til at grensehandelen kan bestå.

Folk mister jobber og livsverk. Vi har mulighet til å sikre arbeidsplasser og at verdens beste vin- og brennevinsbutikk kan forbli det. I 2020 vil Vinmonopolet bidra med 4,5 milliarder kroner ekstra til fellesskapet. Tenk om vi kunne beholde noe av det når grensen igjen åpnes! Men nei, Granavolden ruler; ikke rør avgiftene, og la folk drasse med seg en halv kasse vin hjem etter utenlandstur. Vi må pent vente på partienes beslutninger rundt programarbeidet og på neste valg.

Ja da, en regjering må ha et rammeverk å styre etter, og partiene må ha tydelig retning. Salgsøkningen i 2020 viser oss at monopolet langt ifra er nettopp det under normale forhold. Skal intensjonen om at alkoholpolitikken skal ligge fast følges, må vi gjøre noe for å opprettholde det vi ser nå; at folk handler alkohol i Norge – uten å drikke mer. Det må gjøres noe med alkoholavgifter og helst taxfree dersom dette skal fortsette etter corona. Alkoholpolitikken ligger ikke fast når vi med åpne øyne ikke agerer når dokumentasjonen på nordmenns alkoholkjøp tikker inn hver måned. Vi trenger ikke klø oss i hodet og komme med anslag på hvor mye nordmenn cirka konsumerer. Vi vet det nå – takket være corona.

Dersom det fortsatt må vises til Granavolden, hva med å ta turen tilbake og tilføye at det loves at det er vi og ikke svenskene som skal nyte godt av nordmenns behov for å handle mat og drikke? Da må avgiftene kjempes ned til svensk nivå – nå.

Ingunn Jordheim

Generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)