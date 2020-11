Nå vil de institusjonelle investorene ha bitcoin

Fidelitys undersøkelse over de to siste årene, som er basert på intervjuer av nesten 800 hedgefond, VC-fond, finansielle rådgivere, family offices etc., viser at 60 prosent av de spurte mener det er en plass for kryptovaluta i porteføljen. Nesten 80 prosent sier det er noe appellerende ved aktivaklassen.

Ikke nok med det, velkjente personligheter som makroinvestoren Paul Tudor Jones og Stanley Druckenmiller har meldt seg på i år. Jones sa i mai at han har plassert 1–2 prosent av porteføljen sin i bitcoin, og fortalte nylig at han ser på dette som den beste inflasjonshedgen akkurat nå. Han legger også vekt på at han aldri har sett et verdiobjekt som har så mye intellektuell kapital bak seg. Når du shorter obligasjonsmarkedet som en inflasjonshedge, vedder du i realiteten på at menneskeheten feiler og ikke på en suksess. Bitcoin, derimot, er et veddemål på teknologisk fremskritt og videreutvikling av samfunnet.

2020 er ikke som de siste årene i kryptosektoren. I flere år har innsiderne i sektoren snakket om at institusjonelle investorer snart kom til å kaste seg over bitcoin. I år er dette en realitet, tydelig reflektert i tallene. Vi har nå flere forskjellige kilder som viser oss den voksende interessen for bitcoin blant de profesjonelle investorene.

Flere børsnoterte selskaper har også bestemt seg for å flytte balansereservene sine over i bitcoin

CME er den ledende plattformen for profesjonelle investorer som vil ha eksponering mot bitcoin. I år har strømmen av penger inn på plattformen vært enorm. Der er nå 900 millioner dollar i åpne bitcoinposisjoner på CME, som er langt over nivåene vi så ved årsskiftet. Da var tallene godt under 200 millioner dollar. I tillegg har handelsvolumet eksplodert. Den samme voldsomme veksten ser vi på handelsplattformen Bakkt. Nivåene er fortsatt lave sammenlignet med mange andre markeder, men veksten er sterk og akselererende.

Andre indikatorer viser også økende etterspørsel.

Grayscale Investments tilbyr akkrediterte investorer eksponering mot kryptovaluta gjennom fond. Deres «Bitcoin Trust» slår nye innskuddsrekorder hver måned, og forvalter nå nesten 8 milliarder dollar. Selskapet eier over 2 prosent av det totale antallet utestående bitcoin.

Flere børsnoterte selskaper har også bestemt seg for å flytte balansereservene sine over i bitcoin. MicroStrategy har flyttet 90 prosent av sine cashreserver over til bitcoin og eier nå bitcoin for 630 millioner dollar. Square, selskapet bak CashApp, kjøpte bitcoin for 50 millioner dollar, nå verdt nesten 80 millioner dollar.

Dette er bare toppen av isfjellet. Institusjonelle investorer utgjør nå en betydelig del av bitcoinmarkedet, og det er ikke utenkelig at oppgangstrenden fortsetter for den ledende kryptovalutaen.

Bendik Norheim Schei

Analysesjef i Arcane Crypto