Uklokt om ladehybrider fra Ap og SV

I sine forslag til alternativt statsbudsjett for 2021 foreslår både Arbeiderpartiet og SV å heve grensen for at ladbare hybrider skal få maksimalt vektfradrag til 100 kilometer. Det finnes ingen ladbare hybrider som tilbys i Norge i dag som oppfyller et slikt krav. Da må det være lov å spørre seg om Ap og SV egentlig ønsker å fjerne ladehybridene fra det norske markedet?

Erik Andersen. Foto: BIL

Øyvind Solberg Thorsen. Foto: OFV

Forslaget fra Ap og SV ville, dersom det ble gjennomført, bety avgiftsøkninger på rundt 50.000 kroner for mange av de vanlige ladbare familiehybridene. Konsekvensen vil være at svært mange i stedet for å velge klimasmarte ladehybrider, vil fortsette å kjøre rene diesel- eller bensinbiler. Det er dårlig nytt for klimaet og det grønne skiftet på veiene.

På veien mot en utslippsfri bilpark spiller ladbare hybrider en viktig rolle

I dag er grensen for maksimalt vektfradrag for ladehybridene på 50 kilometer. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett ønsket å sette grensen opp til 75 kilometer. Bilimportørenes Landsforening (BIL) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har advart mot dette, og håper forhandlingene om neste års statsbudsjett på Stortinget vil ta opp denne saken.

På veien mot en utslippsfri bilpark spiller ladbare hybrider en viktig rolle, og på litt sikt vil de fleste ladbare hybrider ha en elektrisk rekkevidde på 80 til 100 kilometer. Men det er noen år til vi er der. BIL og OFV mener 60 kilometer er en akseptabel grense fra 2021, i tråd med teknologiutviklingen. Det er verdt å merke seg at det i en rekke europeiske land gis tilskudd til kjøp av ladbare hybrider fordi de er svært utslippsvennlige alternativer.

Bilbransjen leder an i det grønne skiftet, og om få år vil alle nye biler være utslippsfrie. På veien dit må vi sørge for at forbrukerne kan velge det mest klimavennlige alternativet som leverer på deres behov. Ladehybridpolitikken til Ap og SV vil svekke det grønne skiftet på veiene.

Erik Andresen

Direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL)

Øyvind Solberg Thorsen

Adm. direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)