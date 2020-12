Kjernekraft koster dyrt

SPRAKK I LYSET: De reelle kostnadene for kjernekraft ble synlige etter dereguleringen, men tålte ikke dagslyset, skriver artikkelforfatteren. Her fra det britiske kjernekraftverket Sizewell. Foto: Bloomberg

Jan og Marianne Synnes Emblemsvåg skriver i Finansavisen 19. november at kjernekraft er konkurransedyktig. Er det én ting dereguleringen av kraftmarkedene har vist, så er det at kjernekraft ikke er konkurransedyktig.

Klaus Vogstad. Foto: Privat

At Tyskland, Sverige og Sør-Korea vil avvikle kjernekraft, skyldes ikke bare Tsjernobyl og Fukushima

Siden dereguleringen har kjernekraftindustrien ligget i stabilt sideleie. De reelle kostnadene for kjernekraft ble synlige, men tålte ikke dagslyset. Kostnadsoverskridelser kunne ikke lenger lempes over på forbrukerne. Emblemsvåg har rett i én ting: Kostnadsestimatene for kjernekraft spriker. Særlig stort er spriket mellom anslåtte kostnader før bygging og faktiske kostnader etter at anlegget står ferdig. Som regel viste kjernekraftverk seg å koste tre ganger mer enn forespeilet. Slik var det før dereguleringen også, om enn ikke like transparent.

Så hva koster egentlig kjernekraft? Lazard anslår i sin årlige gjennomgang en pris på 120–180 øre/kWh for ny kjernekraft. Britenes Hinkley Point C trengte en garantipris tilsvarende 120 øre/kWh i dagens kroneverdi (92,5 pund/MWh i 2012). Kostnadene for finske Olkiluoto 3 og franske Flamanville likeså. Bygger så Sør-Koreas Kepco billigere enn sine vestlige konkurrenter? De vant ihvertfall anbudet foran sine franske konkurrenter om å bygge De forente arabiske emiraters kjernekraftverk, Barakah. Kostnaden? 82 øre/kWh. Det er jo billigsalg til kjernekraft å være. At de firet på sikkerhetskrav, som å kunne motstå missilangrep, får så være.

At Tyskland, Sverige og Sør-Korea vil avvikle kjernekraft, skyldes ikke bare Tsjernobyl og Fukushima. Også Frankrike vil redusere sin andel av kjernekraft fra 75 prosent og ned til 50 prosent. Hvorvidt kjernekraftverkene skal erstattes med nye etter endt levetid er fortsatt i det blå. Storbritannia vil gjerne satse videre på kjernekraft, men ingen vil investere – kanskje med unntak av kinesiske CGN og russiske Rosatom. Så var det dette med å outsource kritisk infrastruktur, da.

Som en siste utvei vurderes såkalt «Regulated Asset Base», altså å finansiere kjernekraft som naturlige monopoler à la kraftnett og vannforsyning. Det gir investorer sikker avkastning, og man kan igjen velte kostnadsoverskridelser over på forbruker. Da er man isåfall tilbake til 80-tallet, til tiden før Margaret Thatcher privatiserte kraftsektoren og andre statsmonopoler. Sa noen at kjernekraft er konkurransedyktig?

Klaus Vogstad

Doktoringeniør i Xrgia

(Xrgia er et konsulentselskap innen fornybar energi. Red.)