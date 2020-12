Å velge skystrategi er ikke IT-avdelingens ansvar

Av alle utfordringene organisasjonen din har måttet stå i siden utbruddet av Covid-19, er det én som sannsynligvis vil bli husket som en velsignelse snarere enn en forbannelse – nemlig erkjennelsen av at å ta i bruk enkelte skytjenester ikke kan vente lenger.

Som i alle bransjer finnes det utallige «buzz»-ord også innenfor teknologisektoren, og «skyen» har vært med oss en stund – med god grunn. Likevel har ikke skytjenester funnet veien til ledelsens bord. Dette må endres.

Noen av verdens største selskaper som Netflix, Airbnb og Instagram har hatt enorm suksess med en «Cloud-only»-strategi, og mange mindre selskaper har gått samme vei. Men suksess er alltid lettere å se enn utfordringer, og for det utrente øyet kan utfordringene være større enn fordelene.

Vi kan i stor grad kan takke skyen for at vi klarte oss gjennom perioden da pandemien slo inn over oss. Derfor råder det også en følelse i mange organisasjoner at det haster å ta i bruk skyen for å redusere sårbarheten i driften.

Men – dette kan by på problemer.

For når man skal raskt opp i skyen, gjøres det ofte uten å tenke på de konsekvensene dette har for andre deler av virksomheten. HR må ansette nye folk med annen kunnskap, Innkjøp må tilpasse sine prosesser og finans må endre prognoser.

Som regel får ledelsen presentert et skyforslag utarbeidet av IT-avdelingen, hvor man i liten grad har inkludert flere enn de tekniske avdelingene. Det holder ikke.

Det er tre hovedretningslinjer man bør jobbe ut ifra når man skal definere en skystrategi:

Det er essensielt at ledelsen blir involvert i arbeidet og verifiserer at skystrategien er i tråd med den overordnede forretningsstrategien. Alle relevante områder av organisasjonen må være involvert. Du må være klar over at det er mange alternativer å velge mellom. Orienter deg om de ulike alternativene og bli ikke blendet av en skyleverandørs muligheter. Finn heller ut hva som passer best til din organisasjon.

Aller viktigst er at forretnings- og skystrategien må spille hverandre gode. Man må ta med i beregningen hvordan strategien vil påvirke de ulike avdelingene, og hvordan bedriftskritiske data som økonomisk ytelse, risiko, operativ kompleksitet, brukeropplevelse og kundelojalitet blir behandlet. Gjør man ikke dette, kan vinninga fort gå opp i spinninga, og man står igjen med en skyinfrastruktur som kun er designet ut ifra et teknisk standpunkt – ikke kommersielt.

Å kunne gjøre de riktige vurderingene fordrer at ledelsen inkluderes. Ikke la skyens «tekniske natur» skremme deg – tilnærm deg heller den slik du ville tilnærmet deg enhver annen kritisk beslutning for virksomheten.

