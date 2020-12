Teknologipolitikk til høyre for Trump?

Direktør i NHO-foreningen Abelia, Øystein Eriksen Søreide, skriver i Finansavisen 8. november til meg og Arbeiderpartiet. Bakgrunnen er Arbeiderpartiets uro for den makten de globale teknologiselskapene har fått: Google, Amazon, Facebook og andre teknologikjemper monopoliserer markeder, skviser konkurrenter, vrir seg unna skatt og samler inn og videreselger ubegrensede mengder adferdsdata fra folks liv. Det er ikke bærekraftig.

EU leder an arbeidet med å få kontroll over teknologigigantene. Nå kommer USA etter.

I oktober kom Justiskomiteen i Representantens Hus med en knusende rapport om maktmisbruk og monopolisme i teknologisektoren. Kongressmedlemmer fra Trumps republikanske parti, skriver blant annet at de «får frysninger» av hvordan «Apple, Amazon, Google og Facebook har brukt sin makt til å kontrollere hvordan vi ser og forstår verden» og brukt sin «dominerende posisjon til å stjele intellektuell eiendom, sette opp barrierer mot konkurrenter med et mål om å beholde sin maktposisjon de nærmeste tiårene.» Abelia ser altså ut til å plassere seg til høyre for Trumps republikanske parti i debatten om teknologigantenes makt.

Det er litt vanskelig å skjønne hvordan NHO i møte med Amazon og Facebooks makt, konkluderer med at nå gjelder det å «tro på markedet.» Hvilket marked skal man eventuelt ha tro på? Det som finnes hos ideologer på høyresiden og som alltid preges av fri konkurranse og åpen idébrytning? Eller det virkelige markedet der «Big Tech» kjøper opp sine konkurrenter og bruker plattformene de har til å stenge ute andre?

På ett punkt er jeg enig med Eriksen Søreide: Norge trenger en aktiv politikk for å bygge vår dataindustri. I Arbeiderpartiets programutkast finner direktøren en rekke av de forslagene han etterlyser; aktive grep for å utvikle teknologi, bygge kompetanse og legge til rette for at digitaliseringen gir flere jobber, større verdiskapning og bedre velferd. Men også vilje til å se realiteten i øynene: Google og Amazons digitalisering er vesentlig forskjellig fra den vi ønsker i Norge.

Vi må stå opp for den norske modellen. Da vi fant oljen var det mange nok på høyresiden som helst ville slå dørene vidåpne for amerikansk kapital og sette Exxon og Phillips i førersetet for det norske oljeeventyret. Vi valgte en annen vei; ja til samarbeid, ja til teknologiutvikling – men også en bestemt politikk for å bygge opp norske leverandører og sikre politisk kontroll over petroleumsformuen. Det var et riktig valg. Den samme trenger vi nå.

Jeg hadde håpet at NHO engasjerte seg for den norske dataindustrien og for rettferdig konkurranse. Jeg er sikker på at det store flertallet av NHOs medlemmer er enige i at skal Norge lykkes med å bygge en sterk dataindustri, må vi være med på det internasjonale arbeidet for å tøyle Google og Amazons makt – ikke sitte på sidelinjen og tro på markedet.

Robert Steen

Arbeiderpartiet og byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo