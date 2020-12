Hvorfor ikke øl på bensinstasjonen?

SKJEVBEHANDLING: Dagens politikk legger til rette for at dagligvarebransjen i stadig økende grad kan spise seg inn på markedsgrunnlaget til servicehandelsnæringen, mener artikkelforfatteren. Foto: NTB

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, som nå er til behandling i Næringskomiteen på Stortinget. Vi er skuffet over at regjeringen foreslår å videreføre dagens statlige forbud mot at kiosker og bensinstasjoner kan søke om salgsbevilling for svake alkoholholdige drikkevarer på lik linje med dagligvarebransjen. Regjeringen unnlater også å konkludere i spørsmålet om hvorvidt statens økonomiske utviklingsprogram for nærbutikker (Merkur-programmet) bør utvides til å omfatte servicehandelsnæringen i distriktet.

Iman Winkelman. Foto: Virke

Konsekvensen av at man viker unna i disse to spørsmålene kan illustreres gjennom å vise til den lokale konkurransesituasjonen i en mindre kommune på Vestlandet: Med noen få kilometers avstand ligger det plassert en bensinstasjon og dagligvarebutikk langs samme vei.

Dagligvarebutikken har – i likhet med alle landets øvrige dagligvarebutikker – salgsbevilling for svake alkoholholdige drikkevarer. I tillegg mottok butikken i 2019 et større beløp i statlig støtte for å oppgradere drivstoffpumpene på utsiden.

De siste årene har en rekke nærbutikker i distriktet etablert drivstoffsalg i tilknytning egen virksomhet

For bensinstasjonen er situasjonen motsatt. Ikke kan virksomheten få innvilget en eventuell salgsbevillingssøknad som gjør det mulig å tilby lokale innbyggerne et samlet vareutvalg. Bensinstasjonsnæringen faller også utenfor de ordinære kvalifikasjonskriteriene som gir rett til økonomisk støtte fra staten forbindelse med oppgradering eller etablering av drivstoffanlegg.

Måten de to virksomhetene forskjellsbehandles på, er ikke enestående. De siste årene har en rekke nærbutikker i distriktet etablert drivstoffsalg i tilknytning egen virksomhet (ofte med støtte fra det offentlige) uten at dette har fått konsekvenser for retten til salg av alkohol. Dagens statlige forbud mot at kiosker og bensinstasjoner kan få salgsbevilling, står samtidig i veien for at den enkelte kommune kan finne gode lokale løsninger i områder der virksomheter innen denne bransjen representerer et av få – og av og til eneste – gjenværende dagligvare- og servicetilbud lokalt.

Dagens politikk legger til rette for at dagligvarebransjen i stadig økende grad kan spise seg inn på markedsgrunnlaget til servicehandelsnæringen, uten at kiosk- og bensinstasjonsnæringen kan ta et jafs tilbake.

Sett i lys av de senere års utvikling, samt regjeringens manglende vilje til å legge til rette for konkurranse på like vilkår, er vi ikke spesielt overrasket over at et stort flertall av våre medlemmer er bekymret for fremtiden. Skal man unngå å sparke beina vekk under servicehandelsnæringen i distriktene, må stortingsflertallet være villig til å forstå at det i realiteten ikke er noen forskjell mellom en nærbutikk som tilbyr drivstoff og en bensinstasjon med et variert dagligvaretilbud.

Iman Winkelman

Leder i Virke Servicehandel