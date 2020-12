Krafttilgang og industribygging – en glemt sammenheng

VINDKRAFT I MOTVIND: Jeg etterlyser en opplyst energidebatt i Norge hvor det går klart frem hvor energien vi trenger fremover skal komme fra, skriver artikkelforfatteren. Her fra Havøysund i Måsøy. Foto: Dreamstime

De fleste politiske partier har skjønt at vi må ta samfunnet vårt i en grønnere retning, og her er industrilandet Norge godt skodd. Men dagens politikere og statlige selskaper synes samtidig å ha glemt at den nye industrien krever energi. Masse energi. Energi vi ikke har i dag.

Arve Ulriksen. Foto: Mo Industripark

Behovet for elektrifisering, hydrogensatsing og karbonfangst diskuteres høylytt, noe som er svært gledelig. Det samme gjelder Norges gode mulighet til å ta en posisjon innenfor batteriverdikjeden og datasenterdrift. Men sammenhengen mellom energien som den nye industrien vil kreve og økt energiproduksjon mangler fullstendig. Og dette energibehovet kommer på toppen av behovet som oppstår når vi etter hvert elektrifiserer hele samfunnet. Det gir stor grunn til bekymring.

Det at vi har uante mengder kraft til fri disposisjon i Norge, er en myte som må adresseres. Statkraft, NVE, Prosess21 og kraftforedlende industri med flere har for lengst vært ute og advart om at vårt såkalte kraftoverskudd snart er spist opp.

La oss håpe det er solide kilder og ikke useriøse interesseaktører med skremselspropaganda som virkemiddel som blir faktagrunnlaget

Dersom partiene ikke lytter til eksperter i sitt eget embetsverk, energinæringen eller industrien, hvem lytter de til da, og hvordan skal egentlig Norge dekke sitt behov for kraft i fremtiden? La oss håpe det er solide kilder og ikke useriøse interesseaktører med skremselspropaganda som virkemiddel som blir faktagrunnlaget.

Satsing på kraftutbygging i Norge er blitt nesten helt frikoblet industriutvikling. Vi har glemt vår industrihistorie når kraftoverskuddet selges for profitt. Det er på tide med en tydeligere kobling mellom industribygging og kraft igjen!

Norge har tatt en posisjon globalt når det kommer til å eksportere grønne industriprodukter. Men eksportunderskuddet vårt øker stadig, uten at fokuset rettes tilstrekkelig på hvordan vi kan øke eksporten fra for eksempel landbasert industri, en sektor som gjennom historien har levert over landegrensene våre i stort monn.

Jeg etterlyser en opplyst energidebatt i Norge hvor det går klart frem hvor energien vi trenger fremover skal komme fra når vi sier nei til landvind, nei til utbygging av nye vassdrag og tilsynelatende nei til atomkraft ved at vi ikke tør å ta debatten. Alle partier som mener noe om både dagens og fremtidens industri må også ha med seg energispørsmålet i sin politikk. Noe annet blir rene utopiske vrangforestillinger som ikke har rot i virkeligheten.

Norsk industris fremste konkurransefortrinn med god tilgang på grønn kraft er i ferd med å forsvinne. Imens sier vi nei til prosjekter innen fornybar energi som vind, som kan øke tilgangen på nettopp dette. Hvor lenge tør vi å la være å ta energidebatten her til lands når vi vet at tilgang på energi danner grunnlaget for industriarbeidsplasser og dermed vår felles velferd?

Arve Ulriksen

Adm. direktør i Mo Industripark