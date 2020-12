Hold andre enn advokater unna advokatfirmaene

I Finansavisen 21. november tar Morten B. Tidemann og Johan Dolven (TD) til orde for to endringer i dagens lovverk: Å åpne for at andre enn advokater skal kunne tilby juridisk bistand, og at advokatfirmaer skal kunne ha eksterne eiere. Målet er rimeligere og mer innovative juridiske tjenester – «til kundens beste».

Jon Wessel-Aas. Foto: Advokatfirmaet Lund & Co.

Jeg er enig i det første forslaget, men uenig i det andre. Jeg mener også at TDs gode mål best nås nettopp ved å innta mitt standpunkt. Det kommer jeg straks tilbake til.

Først er det grunn til kort å kommentere TDs henvisning til at liberaliseringen av eierskapsreglene i England har skapt en mengde fordeler. Dette er langt fra alle enig i. En fersk rapport fra Boston Consulting Group viser blant annet at det ikke er påvist økt konkurranse eller mer innovasjon: De 100 største advokatfirmaenes markedsandel er nær uendret, tilveksten av nye firmaer har falt og klientene har hverken fått lavere priser eller høyere kvalitet.

Sammenligningen med England treffer heller ikke helt. I England skilles det mellom «solicitors» og «barristers», ulikt i Norge. De nye eierskapsreglene gjelder kun solicitors. Det er barristers som opptrer i retten, og ingen vil foreslå at de skal kunne ha eksterne eiere.

Tilbake til Norge: Regjeringen vil snart legge frem forslag til advokatlov. Der vil det antagelig åpnes for at enhver skal ha adgang til å yte juridisk rådgivning – ikke bare advokater, slik regelen er i dag. Det ønsker Advokatforeningen velkommen, vi er ikke bekymret for konkurranse i seg selv. Det er også uproblematisk om andre som yter juridisk rådgivning kan organisere seg med eksterne eiere. Om det vil kunne bidra til innovative, rimelige lavterskeltilbud til deler av markedet, vil erfaringen vise.

Bringes rettsstaten inn i den ligningen, må det skilles mellom advokater og andre juridiske rådgivere.

Advokatenes rolle som rettens aktører, sammen med dommerne og påtalemyndigheten, og de krav til blant annet uavhengighet som kreves i rollen, må bevares. For å opptre som forsvarer i straffesaker og prosessfullmektig i sivile saker, må man være advokat.

Rollen innebærer en rekke krav og plikter, som reflekteres i den tillit som rettssystemet forutsetter at advokaten skal gis. For at klientens interesser skal ivaretas – på en måte som fremmer rett og hindrer urett. I det siste ligger at advokaten er også «rettens tjener».

I dette perspektivet må uavhengigheten ikke rokkes ved av hensyn til kommersielt interessante forretningsmodeller. Særlig ikke ved å tillate at advokater «eies» av eksterne investorer.

Advokatvirksomhet er en næring, men advokatvirksomhet dreier seg ikke først og fremst om forretningsmodeller.

Et generelt akutt behov for ekstern kapital i norske advokatfirmaer er forøvrig ikke noe Advokatforeningen har registrert.

Samfunnet bør heller ikke ønske at advokater som eventuelt sliter med likviditeten skal kunne «reddes» av eksterne eiere som forventer «avkastning» av sine investeringer. I verste fall kan organiserte kriminelle – som er spesialister på pro forma-arrangementer og skjuling av reelt eierskap og reell kontroll – komme inn på eiersiden hos advokater som sliter økonomisk. Vi bør derfor fastholde vår ordning, der advokater må eie seg selv.

Såfremt ny advokatlov åpner for at også andre kan yte juridisk rådgivning og organisere seg på andre måter, for eksempel med eksterne eiere, tror jeg «markedet» vil leve meget godt med at vi samtidig bevarer advokatenes uavhengige rolle i rettsstaten.

Jon Wessel-Aas

Partner i Advokatfirmaet Lund & Co. og leder i Advokatforeningen