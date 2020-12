Er du proppen i systemet?

KAN IKKE HOPE SEG OPP: I min rolle som rådgiver for andre kan jeg ikke sette min lit til et autosvar om at jeg er på reise eller ferie og svarer om en måned, skriver artikkelforfatteren.

For noen år siden fikk jeg ny PC på jobben. IT-ansvarlig la inn nødvendige programmer, men fikk det ikke helt til. Han klødde seg i hodet og sa: «Trond, det er noe galt med mailboksen din. Det ligger ingen e-poster i innboksen».

«Jeg har alltid tom innboks», sa jeg.

«Hæ!? Har du tom innboks!?», sa han på sitt herlige nordnorsk.

E-poster blir lest, fordelt og fulgt opp fortløpende. Jeg gir kjappe avklaringer og råd om veivalg. Nei. Ja. Gjør slik og slik. Ikke lange utgreiinger.

Dette lærte jeg av min gamle sjef, Hans Geelmuyden. Han var den travleste rådgiveren i sitt selskap, men du fikk alltid svar hvis du spurte ham om noe. Uansett hva. Uansett når.

Hvis du følger denne malen blir du ikke en propp i systemet, men tvert imot en god midtbanespiller, som fordeler baller videre.

En Luca Modric.

Denne fotballspilleren på Real Madrid er viden kjent for sitt utsøkte blikk for spillet. Alltid forberedt på hva som kommer og klar til neste trekk og arbeidsoppgave. Han leverer så utsøkte pasninger at det kan skrives romaner om enkelte.

Mange ledere har et komplett kaos i innboksen sin. Der ligger det tusenvis av åpne og uåpnede e-poster, viktige og uviktige, og det er ren tur hvis de responderer

Denne holdningen er et ideal for meg, men det syndes mye på dette området i næringslivet.

«Lett for deg å si, som ikke er toppleder for en stor virksomhet», tenker du kanskje? 90 prosent av bedriftene i Norge har færre enn fem ansatte, så det bør være mulig.

For et stort selskap kan problemstillingen snus på hodet. Du må bli flinkere til å vurdere når du skal involvere topplederen.

Mange ledere har et komplett kaos i innboksen sin. Der ligger det tusenvis av åpne og uåpnede e-poster, viktige og uviktige, og det er ren tur hvis de responderer.

Du kjenner typen.

Jeg har opplevd å få e-post midt på natten og svart grytidlig påfølgende morgen. For deretter ikke å få respons.

Mange ledere unnlater å svare på meldinger hvis de ikke vet hva de skal svare. En kort melding som «Takk for meldingen. Jeg kommer tilbake til deg straks jeg vet noe mer» eller «Jeg må la dette spørsmålet modne litt» hadde hjulpet mange.

Fortell det du vet eller ikke vet. Hvis du er leder og velger ikke å kommunisere noe i en prosess fordi du ikke vet utfallet, ja, da tror kollegene dine at du vet mye, men at du ikke vil si det. Slikt skaper uro og konflikter.

Unge mennesker kommuniserer på veldig mange plattformer og forholder seg ikke til om klokken har passert fire

Avklarte forhold fungerer som regel godt. Som konsernsjefen for en av Vestlands største bedrifter skrev til meg: «Jeg prøver å svare på alt innen noen få dager. Har en tro på at det skaper trygghet og forutsigbarhet».

Unge mennesker kommuniserer på veldig mange plattformer og forholder seg ikke til om klokken har passert fire, om det er helg eller ferie. Etter hvert som de kommer ut i arbeidslivet vil de forvente svar på sine henvendelser innen rimelig tid. Også på e-post.

Men hva er rimelig tid? Det kan variere utfra forespørsel, arbeidsoppgave og arbeidsplass. Det er langt fra alt som trenger hurtig svar. En leder er ikke en maskin som har rede svar døgnet rundt. Noen saker trenger modning. Særlig hvis du blir provosert. Da er det ofte klokt å avvente responsen.

I tillegg skal det selvsagt være rom for å ta helt fri fra jobb og for at mennesker er ulike. Noen mennesker er veldig gode på å koble ut, mens andre blir stresset av å ikke vite hva som ligger og venter i innboksen.

I min rolle som rådgiver for andre kan jeg ikke sette min lit til et autosvar om at jeg er på reise eller ferie og svarer om en måned. I så tilfelle blir innboksen en kirkegård for eksterne forespørsler og interne avklaringer og jeg står i fare for å miste både oppdrag og kolleger.

Hvordan du velger å organisere din jobbhverdag blir opp til deg. Det viktigste er at du er bevisst dine valg og hvilke konsekvenser de kan få.

