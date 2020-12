Innovasjon i det blå?

Det er trangere økonomiske tider. På få måneder har norsk samfunnsdebatt gått fra å dreie seg om at det må holdes igjen på offentlige utgifter, til å dreie seg om krisepakker til både næringslivet og befolkningen.

Hverdagen vil komme tilbake. Mye vil være annerledes etter pandemien, men de store samfunnsutfordringene vil være de samme. Flere vil være forsterket. Hvordan skal vi forholde oss til fallende inntekter og færre arbeidsplasser i oljeindustrien? Hvordan skal vi utvikle nye næringer? Hvordan legge til rette for økt verdiskapning?

Vår evne til langsiktig innovasjonskraft vil være avgjørende for produktivitetsveksten Norge trenger for å opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den

I vår valgte regjeringen å forlenge sitt pågående arbeid med Perspektivmeldingen for å reflektere de nye utfordringene pandemien har gitt. Meldingen skal presentere fremtidens utfordringer og hvordan regjeringen planlegger å møte disse.

Nå er Perspektivmeldingen varslet å komme vinteren 2021. Behovet for innovasjon vil da være enda tydeligere. Arbeidsledigheten ventes å øke, og oljeindustriens bidrag til statskassen er avtakende.

Vår evne til langsiktig innovasjonskraft vil være avgjørende for produktivitetsveksten Norge trenger for å opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den. Økt bruk av ny teknologi vil opplagt være et av flere verktøy for å utvikle nye produkter og tjenester som gir økt produktivitet.

Selv om digitaliseringen har pågått i mange år, mangler flertallet av norske virksomheter en oppdatert digital grunnmur. De mangler IT-strukturen som setter dem i stand til å raskt å kunne utvikle sin egen forretning i takt med at ny digital teknologi blir tilgjengelig.

Overraskende mange virksomheter har fremdeles serveren i kjelleren, mens de mest fremtidsrettede har sikret sine forretningskritiske data, applikasjoner og prosessering i skysentere

Nye digitale byggeklosser i åpne standarder lanseres kontinuerlig. Det betyr at virksomheter som flytter deler av sine data eller sin produksjon til moderne skyløsninger kan bygge egne løsninger med basis i disse byggeklossene. Overraskende mange virksomheter har fremdeles serveren i kjelleren, mens de mest fremtidsrettede har sikret sine forretningskritiske data, applikasjoner og prosessering i skysentere. De fleste har behov for en kombinasjon av flere skyleverandørers løsninger – for å ivareta ulike behov. DNB har samarbeidet med IBM for å hente ut slike fordeler.

De som vil utvikle sin innovasjonskraft opererer i skyen. De har valgt hybride skyløsninger slik at de raskt kan bygge nye forretningskritiske løsninger basert på nye byggeklosser utviklet av andre. Dermed kan virksomhetens egne ressurser fokusere på fremtidsrettede løsninger, heller enn å utvikle teknologien bak.

Det gir et helt annet tempo i utviklingen. De oppnår bedre omstillingsevne, risikostyring og skalering. Det bedrer konkurransekraften. IBM er opptatt av å sette sammen skyløsninger i en helhet som sikrer brukervennlighet og fleksibilitet.

I 2019 lanserte DNB en ny mobilbank. Det skjedde etter at den var brukt av betydelig antall testvillige kunder og ansatte gjennom en lang periode. Under testperioden ble justeringer gjort løpende og implementert fortløpende. Slik er det fortsatt. Der nye versjoner tidligere ble lansert noen ganger i året, gjøres endringer nå på daglig basis.

Tidligere kunne vi i DNB ha utfordringer med ulike versjoner og trafikkbelastning som måtte hensyntas spesielt. I dag kan vi oppskalere kapasiteten, endre på elementer mens de er i produksjon og kjøre flere versjoner parallelt, fordi vi opererer i skyen.

Det er ingen tvil om at innovasjonskraften er styrket etter at vi i økende grad har tatt i bruk skytjenester. Slik må det bli for flere norske virksomheter.

Norge har ikke råd til at de nøler med å ta tak i egne forutsetninger for nyskaping, og legger innovasjon på hylla. Skyløsninger gir tilgang til byggeklosser som kan snu opp ned på etablerte arbeidsmetoder og forretningsmodeller. Produktivitetspotensialet er enormt.

Nicolai Rygh

Teknologidirektør DNB Personmarked

Hans-Henrik Merckoll

Adm. direktør IBM Norge