Abelias mål er nye jobber, i Norge

Aps Robert Steen mener Abelia er til høyre for Trump, i sitt innlegg i Finansavisen 30. november. Årsaken synes å være at vi advarer mot et ensidig fokus på de globale IT-gigantenes størrelse, mens den avtroppende Trump har satt i gang konkurranserettslig etterforskning av Google.

Jeg kan berolige. Vi har nok samme syn på bruk av økonomisk makt for å ekskludere konkurrenter, som både Steen, Trump, EUs Margrethe Vestager, og vår egen konkurransedirektør Lars Sørgard. Misbruk av dominerende stilling er forbudt i Norge, og har vært det i snart 30 år. Forbudet håndheves overfor gigantene først og fremst av Vestager og Europakommisjonen. Dette er verdens dyktigste konkurransemyndighet, og det er vanskelig å tenke seg et bedre juridisk rammeverk for slik maktregulering enn Norge har i EØS-avtalen.

Faksimile 30.11.2020 Foto: Finansavisen

Det viktige spørsmålet er hva norske politikere bør være mest opptatt av. Igjen er Abelias svar helt enkelt. Vi vil ha vekst for norske IT-bedrifter. De globale kjempene kan selvsagt være en trussel også for enkelte av disse, men de er nok først og fremst en trussel for mediebedrifter som selger reklame. Eller for deler av varehandelen.

Våre medlemmer opplever offentlige organer som blir instruert til å si nei til den kompetansen de tilbyr. De opplever politikere som snakker ned verdien for offentlige etater av andres ekspertise

For det norske IT-miljøet er nok hovedtrusselen langt nærmere, både geografisk og kommersielt. Våre medlemmer opplever offentlige organer som blir instruert til å si nei til den kompetansen de tilbyr. De opplever politikere som snakker ned verdien for offentlige etater av andres ekspertise. De opplever at statlige og kommunale IT-giganter utvikler IT-løsninger internt, istedenfor å bruke markedet for å få innovasjon og vekst til nytte for både offentlig og privat sektor. Og de opplever offentlige innkjøp motivert av pris, istedenfor innovasjon og tjenesteutvikling.

Hver gang det offentlige lager sine egne IT-løsninger mister Norge eksportmuligheter.

Vi tror at maksimal verdiskapning bare kan utløses i et konstruktivt samspill mellom stat og marked. Slik vi har gjort innen både fisk og olje

Vi er enig i mye av det Ap skriver i sitt program om næringspolitikk. En noe mer strategisk politikk for å realisere de enorme mulighetene vi har i norsk IT-næring, er løfterik. Vi tror at maksimal verdiskapning bare kan utløses i et konstruktivt samspill mellom stat og marked. Slik vi har gjort innen både fisk og olje. De på høyresiden som kritiserer dette med eksempler fra 70-tallet har ikke gjort leksen sin.

Vår oppfordring til Steen og Ap er å utvikle velferdsstaten gjennom å bruke innovasjonskraften i næringslivet. Det blir bra for velferdsstaten, og bra for næringslivet. Gigantene er et politisk sidespor.

Øystein Eriksen Søreide

Adm. direktør i Abelia