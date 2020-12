Hva med nasjonalisering?

NESTE STEG? Superprofitten som genereres av Norgesgruppen og Rema 1000 kan allokeres til samfunnsnyttige investeringer for eksempel i distriktene, skriver artikkelforfatteren.

NESTE STEG? Superprofitten som genereres av Norgesgruppen og Rema 1000 kan allokeres til samfunnsnyttige investeringer for eksempel i distriktene, skriver artikkelforfatteren. Foto: John Fuller

Trygve Hegnar omtalte 2. desember at firerbanden (Rødt, SV, Sp og Ap) for tiden resonnerer rundt mulighetene for å få lovregulert fjerning av alle «Egne MerkeVarer» (EMV) som dagligvarekjedene selger i egne butikker. Dette for å øke produkttilbudet og utøve priskonkurranse mot leverandører av produkter med sterke merkenavn og høye priser.

Sven O. Hegstad. Foto: Privat

Et spennende initiativ. Her kan man eventuelt med et pennestrøk redusere konkurransen mot de bondeeide bedriftene som leverer hele spekteret av landbruksbaserte produkter som yoghurt, melk, smør, ost, skinke, leverpostei, kjøttpålegg fra firmaer som Nortura og Tine.

Når firerbanden først er i farten, vurderer den sikkert et annet pennestrøk: å nasjonalisere de tre store dagligvarekjedene. Slik kan man få slutt på de mye kritiserte store prisvariasjoner som eksisterer fra leverandørene i bransjen. På visse produkter er det blitt dokumentert at Norgesgruppen betaler 15 prosent lavere priser enn Rema 1000 og Coop, for ikke å snakke om hva nykommeren Kolonial.no må betale.

Vi opplever nå en sterk økning av matleveranser direkte hjem til folk. Ved fremtidige pandemier må det sikres at alle kan få maten levert på døren. En nasjonalisering av dagligvarebransjen vil sikre at dette behovet blir møtt.

På denne måten kunne en få etablert et sømløst, landbruksstyrt produksjons- og distribusjonssystem. Kun én innkjøpsorganisasjon innen dagligvarebransjen sikrer enhetlige og riktige priser for alle produkter. Superprofitten som genereres av Norgesgruppen og Rema 1000 kan allokeres til samfunnsnyttige investeringer for eksempel i distriktene. Flere lag med kommersielle og dyre direktører kan byttes ut med mer praktisk og ideologisk riktig skolert kapasitet. Herlig.

Lykke til. Men husk: Etter den søte kløe kommer den sure svie.

Sven O. Hegstad

Harvard MBA og næringslivsleder