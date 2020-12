Bitcoin nær all-time high – hva nå med skatt?

Kryptovaluta er superhot, og den meste kjente av dem – bitcoin – er på sitt høyeste nivå siden 2017. Selv om mange tror på fortsatt oppgang, er det flere som har sikret seg gevinster eller byttet mellom ulike kryptovalutaer i løpet av 2020. Gevinster – også ved bytte mellom kryptovalutaer – utløser skatteplikt. Det er viktig å sette av penger til å betale skatt på formue og gevinst mens kursene fremdeles er høye.

Flere kryptovalutaer har med høstens kursstigning overgått forrige toppnotering, og man bør beregne skatt på formue og gevinst allerede nå for å finne ut hvor mye penger man trenger for å kunne betale skatten. Om man venter med å selge til tidspunkt for skattebetaling, risikerer man å sitte igjen med lavere kursverdi, som i 2018. I 2017/2018 falt bitcoin med omtrent 60 prosent fra toppen på nærmere 20.000 dollar i desember, til omtrent 7.500 dollar i mai, da skatten skulle betales.

Gevinst ved salg av kryptovaluta beskattes som kapitalinntekt med 22 prosent. Det gjelder også ved «bytte» mellom ulike kryptovalutaer, selv om det ikke veksles inn i tradisjonell valuta. Til gjengjeld er tap fradragsberettiget.

Om man har «minet» digital valuta i løpet av inntektsåret, skal dette inntektsføres til markedsverdien i norske kroner på utvinningstidspunktet.

Digital valuta er skattepliktig formue per 31. desember, og skal oppgis som formue i skattemeldingen. Dette gjelder også det man har «minet», og uansett hvor i verden den digitale valutaen befinner seg så lenge man selv er skattepliktig til Norge.

Det er ingen formuesrabatt på kryptovaluta, men man oppnår formuesrabatt om man investerer i kryptovaluta gjennom et aksjeselskap, fordi man da eier aksjene og ikke kryptovalutaen direkte. Investering gjennom selskap gir imidlertid både selskapsskatt på 22 prosent ved realisasjon av kryptogevinst i selskapet, og utbytteskatt på 31,68 prosent når pengene tas ut av selskapet.

Formue, gevinst og tap fra digital valuta blir ikke rapportert direkte til Skatteetaten, og er derfor ikke med i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Man har selv ansvaret for å oppgi riktig formue ved årsskiftet, samt gevinst og tap som man har hatt knyttet til digital valuta i løpet av året.

Om man ikke opplyser korrekt inntekt eller formue i skattemeldingen, risikerer man tilleggsskatt på opptil 60 prosent.

Skatteetaten forventer at opplysninger gitt i skattemeldingen kan dokumenteres i form av transaksjonslogg eller lignende for realisert kryptovaluta. Det er smart å ha dokumentasjon som viser dato for når den solgte virtuelle valutaen er «minet» eller kjøpt – hva som er kostpris og salgspris. Man bør sørge for dokumentasjon allerede på anskaffelsestidspunktet.

Ved aktivitet til kjøp, salg og «mining» av digital valuta av betydelig omfang, kan man bli ansett for å drive virksomhet. Om så er tilfellet, øker skatten på inntekt fra 22 prosent på kapitalinntekt til cirka 49,6 prosent på virksomhetsinntekt. Vurderingen avhenger av aktivitetens varighet, omfang, om den er egnet til å gi overskudd og om den drives for egen regning og risiko.

Dersom aktiviteten er så omfattende at det blir ansett som virksomhet, bør man vurdere å flytte virksomheten inn i et selskap. Selskapsskatten er som nevnt 22 prosent – altså betydelig lavere enn skatten på personlig virksomhet med 49,6 prosent – og selv etter utdeling til aksjonær er marginalskatten «bare» på 46,7 prosent. Man får da også utsatt deler av skatten til utdelingstidspunktet, og i tillegg aksjerabatt på formuesverdiene på 35 prosent (45 prosent i 2021) så formuesskatten blir lavere.

