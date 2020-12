Hvor du handler betyr noe

Coronapandemien har allerede påført mange små, lokale butikker store økonomiske tap når kunder hverken bør, kan eller vil besøke butikken. Mange har måtte stenge helt.

Julehandelen er viktig for alle butikker, men i et år der stadig flere velger å handle gavene på nett får dette særlig konsekvenser for lokalbutikkene.

Og som ikke pandemien legger begrensinger for handelen, kommer det snart et direktiv som kan gjøre det enda vanskeligere.

I Norge har mange nettbutikker praktisert dette i mange år allerede, men for mindre butikker som ikke har løsninger på plass kan dette bety kroken på døra

Fra nyttår innføres EU-direktivet SCA (Strong Customer Authentication) for nettbutikker. Dette betyr i korte trekk at du som handler må bekrefte kortbetalingen din med to av følgende tre faktorer: noe du vet (et passord), noe du er (fingeravtrykk eller øyeskanning), eller noe du har (som et kort eller en mobiltelefon). I Norge har mange nettbutikker praktisert dette i mange år allerede, men for mindre butikker som ikke har løsninger på plass kan dette bety kroken på døra. Uten en betalingsløsning som tilfredsstiller kravene i SCA kan betalinger bli avvist, og butikken får ikke solgt varene.

Uansett hvor lenge vi må leve med restriksjoner kan handlemønstret vårt være endret for alltid

Nylige tall fra SSB viser at over halvparten av alle betalinger med internasjonale betalingskort i 3. kvartal var via nett. Til sammenligning var samme andel på 38 prosent i samme periode i fjor.

Mange har prøvd netthandel for første gang under coronapandemien. Andre har sett teaterforestillinger digitalt fra sofaen, betalt med kortet online. Uansett hvor lenge vi må leve med restriksjoner kan handlemønstret vårt være endret for alltid. Og det kommer ikke nødvendigvis småbutikkene til gode.

Lokale butikker er ryggmargen i store og små lokalsamfunn. De skaper arbeidsplasser over vårt langstrakte land og er sosiale samlingspunkt i bygd som i by. Ved utgangen av 2018 jobbet 8,5 prosent av alle sysselsatte i fastlands-Norge innen detaljhandel, med en samlet omsetning på over 500 milliarder kroner. Det gjør næringen til en av de største i landet målt i antall sysselsatte. Dessverre er denne andelen synkende.

Den talentfulle kreatøren Sollin Sæle slo et slag for småbutikkene på Grünerløkka i Oslo, med en oppfordring om å handle lokalt. Det er noe vi i Visa støtter opp om. Tidligere i år lanserte vi et program for at småbedrifter over hele Europa raskt skal kunne bygge en nettbutikk, og dra nytte av digitale betalinger. Men det aller viktigste vi gjør er å oppfordre alle til å handle lokalt. Det betyr faktisk noe hvor du handler.

Pandemien har lært oss nye måter å handle på. Da må butikkene følge etter på nett, og vi som forbrukere må slutte opp om lokalbutikkene.

