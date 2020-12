Manglende likhet for loven i Oslo

I fjor ble det avdekket cirka 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune, fordelt på flere etater. Det var blant annet mange tusen brudd i Renovasjonsetaten. Forslaget om mistillit mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) ble nedstemt i bystyret. Det var ikke overraskende, siden venstresiden har flertallet. Det er langt verre at det ikke er reist tiltale mot personer i Oslo kommune som er ansvarlig for alle disse bruddene.

Kjell Stamnes. Foto: Eivind Yggeseth

Johnny Enger, eier og leder i Veireno, fikk 120 dagers fengsel for cirka 1.800 brudd på arbeidsmiljøloven. Selv om det sikkert er ulike typer brudd på loven både i Veireno-saken og i Oslo kommune, er omfanget av bruddene mange ganger større i Oslo kommune. I flere etater er bruddene også langt mer omfattende enn det Veireno-sjefen ble idømt fengsel for.

Sirin Stav, gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, forsøker å redusere alvoret i saken når det gjelder bruddene i Bergs etater. Hennes argumenter er at dette har pågått i mange år før Berg overtok ansvaret i 2015. Hun argumenterer videre for at det er store brudd på arbeidsmiljøloven i mange andre kommuner og i helsesektoren.

Nå får en kvart million brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune passere uten konsekvenser for de ansvarlige

Begge disse argumentene er irrelevante i lys av det strafferettslige ansvaret nåværende ledere i Oslo kommune har. I tillegg argumenterer hun med at det er gjennomført omfattende tiltak for å redusere lovbruddene. Når det gjelder det siste argumentet, mener Stav at bare du bryter loven litt mindre enn tidligere, så er det så sterkt formildende at personer ikke skal tiltales for tidligere omfattende brudd på loven.

Som samfunnsborger er det tragisk å observere hva som skjer. Dette er et alvorlig eksempel på manglende likhet for loven. De meget omfattende bruddene i Oslo kommune burde vært bragt inn for rettsapparatet, slik at domstolene kunne avgjort det strafferettslige ansvaret og eventuelt straffeutmålingen. Nå får en kvart million brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune passere uten konsekvenser for de ansvarlige. Dette bidrar selvfølgelig til økt mistillit til det politiske miljø. Men det er først og fremst en trist sak når det gjelder prinsippet om likhet for loven.

Kjell Stamnes

Bærum