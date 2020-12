Lave strømpriser langt inn i 2021

Mens kraftprisene i Europa stiger inn mot vinteren, opplever vi nå tidenes laveste strømpriser, årstiden tatt i betraktning. I juli registrerte Nord Pool spot en timepris på 0,1 øre/kWh. Ser vi 2020 under ett, er det bare januar og desember som fremstår med priser over 20 øre/kWh. Hvordan er dette mulig?

Overgangen til 2020 ga en mild vinter med et lavere strømforbruk enn forventet. Samtidig fikk vi mye nedbør, som resulterte i fulle vannmagasiner gjennom vår, sommer og høst. Dette ga en ressurssituasjon over normalen og historisk lave spotpriser. Da covid-19 gjorde sitt inntog i mars, falt råvareprisene som en stein på grunn av fall i etterspørselen. Et oljeprisfall fra 60 dollar fatet til i underkant av 20 dollar fatet rystet markedene. I tillegg kom selve «covid-19 effekten», som bidro til redusert etterspørsel ikke bare etter strøm, men også etter olje kull, gass og CO2-kvoter.

Som verdens lengste undersjøiske kabel har den en kapasitet på 1.400 MW, eller 1,4 millioner kWh i timen ved full utnyttelse

I beregningen av prisene spiller været og ressurssituasjonen en viktig rolle. Når prisene ble så lave som de ble i 2020, bekrefter dette at kraftmarkedet fungerer godt.

Kraftprisene blir påvirket av tilbud og etterspørsel gjennom kraftbørsen Nord Pool Spot. For å stabilisere prisene, er et felles europeisk kraftmarked viktig for utvekslingen av energi mellom landene.

Et eksempel på dette er NordLink-kabelen, som ble satt i drift 8. desember. Som verdens lengste undersjøiske kabel har den en kapasitet på 1.400 MW, eller 1,4 millioner kWh i timen ved full utnyttelse. Dette tilsvarer lading av over 13.000 elbiler i timen. Mange blir forskrekket og mener vi selger «arvesølvet» til Europa som verdens største vannkraftproduserende land. Men er dette riktig?

Mer sol og vindkraft på Kontinentet gir i perioder overskudd på fornybar kraft som medfører lavere priser enn hva vi har i Norge. Det gir import av billigere strøm for Norge og motsatt, eksport av vannkraft til Kontinentet når prisene er høyere der. Dette gir økt verdiskapning, bedre forsyningssikkerhet, god ressursutnyttelse og en stabil og forutsigbar kraftforsyning. Dersom vi ikke hadde kunnet importere strøm, ville risikoen for kraftunderskudd presset prisene opp, selv i år med normale nedbørsmengder.

Hvilke forventninger gir dette inn mot 2021? Forventninger om en mild vinter sammen med økt tilgjengelighet, lavt forbruk, og en sterk ressurssituasjon, vil kunne gi lave strømpriser langt inn i 2021.

Pål A. Husby

Markedsanalytiker