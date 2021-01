Selvfølgelig er utvalget begrenset

Finansavisens slakt av den bittelille familiekafeen etterlater spørsmålet: Har avisens matanmeldere fått med seg at vi er i en pandemi?

Det er unntakstilstand i bransjen. Mange er konkurs eller stengt. Og så har man de som kjemper. Kjemper for sin tilstedeværelse. Kjemper for at stamgjester og andre kunder, mange enslige, fortsatt skal ha et åpent sted å komme til.

Kafé Krogh har gått fra å ha en fullbooket restaurant til en omsetning som ble redusert med over 90 prosent etter pandemiens inntog. Det hadde faktisk lønnet seg å stenge.

Med skjenkeforbudet ble restaurantens middagstilbud umulig å opprettholde. Lunsjtilbudet holdes åpent til tross for at det noen dager bare selges to smørbrød og en kaffe. Finansavisen kaller hele restauranten en skuffelse og henger seg opp i at utvalget av mat og drikke er begrenset. Selvfølgelig er det begrenset!

Både konfirmasjonssesongen og julebordsesongen, som begge var fullbooket, ble avlyst. Ni bord har blitt redusert til fem.

Likviditeten er så lav av det må kjøpes inn én pakke med salat av gangen. Flere dager overstiger lønnsutgiftene omsetningen. Venner og familiemedlemmer har jobbet gratis for å få restauranten til å overleve, og stamgjester har kommet oftere for å vise støtte i den tøffe perioden. Hvis det dukker opp mer enn fem gjester løpes det til butikken for å kjøpe et par råvarer til – eller i verste fall en butikkjøpt kake (hvis man skulle være så heldig å få gjester som også vil ha noe søtt til kaffen). Å ha alle råvarer på lager, som normalt, ville vært kroken på døren for lengst.

Finansavisen slakter Kafé Krogh for å servere et kakestykke fra matbutikken, men unnlater å fortelle at matanmelderne betalte 25 kroner for kakestykket fordi husets dessert ikke var tilgjengelig.

I en pandemifri hverdag serveres Conrads hjemmelagde epleterter, sitronterter og sjokoladekaker. Conrad er en talentfull tenåring fra nabolaget med eget kakefirma. Kafé Krogh, som nylig fylte ett år, solgte flere hundre kaker fra den unge spiren da folk fremdeles pleide å dra på restaurant. Enn så lenge står Conrad uten bestillinger fra sin største kunde, fordi det er umulig å forutse om nok personer kjøper dessert etter lunsj.

Tidspunktet for Finansavisens anmeldelse kunne ikke vært dårligere. Mens bransjen og kundene roper #beholdOslo, kommer med anmelderne med kritikk som om pandemien aldri har funnet sted – de kunne like gjerne kritisert et kulturarrangement for å ha fastmonterte seter. Dette er tiden for å være mer rause med hverandre – for de små bedriftene er det avgjørende at man blitt møtt med forståelse for at lagerbeholdningen ikke er like full som den pleier, at menyen er kortere og at ventetiden kan bli lenger fordi det er færre ansatte på jobb.

I stedet for å gjøre det enda vanskeligere for de små bedriftene som kjemper hardt for å overleve pandemien, kunne man kanskje fremhevet den innsatsen som ligger bak å holde små familiebedrifter åpne mot alle odds.

Trond Torsvik

Styremedlem

Celine Krogh Fornes

Familiemedlem