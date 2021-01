Ikke helt sikkert i skyen

Pandemien sies å ha skylden for at Norge endelig er blitt digitalisert. Endringer som ellers ville tatt flere år, tok kun noen måneder. Men når sant skal sies så har vi kun digitalisert de fleste av møtene våre. Det kan blant annet webkamera-produsenter ha stor grunn til å smile av.

Det innebærer en stor risiko å tro at skyleverandørene er 100 prosent motstandsdyktige mot hackere

Men det er de ikke helt alene om å gjøre. Google, Microsoft, Oracle og Amazon, for å nevne noen, opplever også veldig sterk vekst. Pandemien har for alvor akselerert virksomheters migrering til skyen. For kort tid siden gjennomførte vi i Trend Micro en global undersøkelse for å se nærmere på virksomheters investeringer i skyen. Nærmere 2.600 virksomheter fra 28 land, inkludert Norge, deltok.

Karianne Myrvold. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Tre hovedtrekk skiller seg spesielt ut: Nesten alle (87 %) har økt innsatsen for å flytte mer av virksomhetens data til skyen. Bare halvparten (51 %) har økt fokus på sikkerhet relatert til migreringen til skyen. Og alle (97 %) stoler på at sikkerheten til skyleverandørene er god nok til å beskytte virksomhetenes data.

Sett med norske øyne, er migreringen i enda større grad akselerert. Hele 92 prosent av de som deltok i undersøkelsen, svarte at pandemien har forsterket overgangen til skyen. Men kun 4 av 10 norske virksomheter svarer at de har økt fokuset på sikkerheten. Samtidig er 98 prosent trygg på at sikkerheten hos skyleverandørene er god nok.

Skyen fører med seg en rekke fordeler. Men også noen utfordringer og noen misoppfattelser. Det innebærer en stor risiko å tro at skyleverandørene er 100 prosent motstandsdyktige mot hackere. Bare i løpet av de seneste ukene har vi lest om databrudd hos både Amazon og Google. I 2020 slapp vi en rapport som avslørte nærmere 13 millioner høyrisikotrusler som hadde sluppet gjennom sikkerhetsfiltrene til både Microsoft og Google.

Det kommer også frem av undersøkelsen at svært mange tror at skyleverandørene har det fulle ansvaret for å sikre virksomhetens data. Sannheten er at de fleste benytter seg av en såkalt «delt ansvarsmodell», som i praksis betyr at selv om skytjenesten i seg selv kan være sikker, er det den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å sikre sine egne data.

Med medarbeidere som i stor grad jobber hjemme, som i mange tilfeller lar barna sine spille på sin jobb-PC, men som også bruker egne PC-er for å få tilgang til bedriftsdata, så er det stor fare for at sikkerheten kan kompromitteres. Da er det ikke mye trøst i at kun 1 av 3 norske virksomheter svarer at de har full kontroll på sine ansattes sikkerhetsforståelse og hvordan nettverket hjemme ser ut.

Kun 18 prosent svarer at manglende budsjetter har stått i veien for økt fokus på sikkerhet. Globalt svarer 41 prosent det samme

I rike Norge er det ikke pengene det står på. I undersøkelsen kommer det frem at kun 18 prosent svarer at manglende budsjetter har stått i veien for økt fokus på sikkerhet. Globalt svarer 41 prosent det samme. Derimot er det en manglende forståelse fra ledelsen som er den viktigste faktoren. Det svarer hele 45 prosent av de norske virksomhetene. Til sammenligning svarer kun 14 prosent i Danmark og Finland det samme.

Og manglende digital kompetanse og forståelse hos ledelsen kunne vi også lese om i undersøkelsen til Sopra Steria for kort tid siden. Som Sopra Steria-direktøren, Lillian Røstad, skriver, så handler ikke digitalisering om å bli god på Teams, men om å transformere virksomheten. Og da må sikkerheten følge med.

Jeg hadde håpet at vi hadde kommet lengre i løpet av 2020 hva angår forholdet mellom ledelse og informasjonsteknologi. Jeg husker godt undersøkelsen fra 2019, som avslørte at halvparten av norske virksomheter heller betaler løsepenger enn å investere i IT-sikkerhet. Jeg håper andelen ble mye mindre i 2020. Men jeg frykter at ikke mye har skjedd.

Det vi kan si med stor sannsynlighet hva angår 2021, er at vi i kanskje enda større grad enn i 2020, kommer til å se på jobb som en aktivitet vi gjør og ikke et sted vi er. Selv etter at pandemien er et tilbakelagt kapittel, så vil ikke du og jeg gå tilbake til et vanlig kontorliv.

Den nye normalen vil i økende grad handle om tilgang til data, applikasjoner og tjenester i skyen. Det vil kreve økt sikkerhetskunnskap om skyen. Og den kunnskapen vil man nødvendigvis ikke få tilgang til før ledelsen forstår hvor strategisk viktig det vil være for virksomhetens evne til å digitalisere seg forbi digitale møter på Teams.

Karianne Myrvold

Kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge