Kafé Krogh inntar offerrollen

Kafé Krogh går i den klassiske offerrollen når de klager over liten forståelse fra Finansavisens anmeldere; nemlig å kreve av sine omgivelser at de ikke stilles krav til. Allerede definisjonen av offerrollen taler om en logisk brist og tangerer mot det ironiske og komiske. Personlig synes jeg det føyer seg inn i ukulturen om å uttrykke fornærmelse over den minste ting. Hva med å ta ansvar for at mattilbudet er kjipt, og innrømme tingenes tilstand?

Det Kafé Krogh krever av Finansavisen, er økt forståelse for at mattilbudet ikke er som før pandemien. Implisitt krever Kafé Krogh av anmelderne at de reduserer forventningene sine. Er dette et legitimt krav fra kafeens side, og bør det være sosialt akseptabelt? Selv tror jeg Kafé Krogh kommer til å oppleve mange (unødige) skuffelser på sin vei, om den skal gå gjennom livet med den illusjon at man kan kontrollere andres forventninger.

La det likevel være klart at det selvfølgelig bør være anledning til å uttrykke misnøye med et klagende publikum. Det er trist at omsetningen er redusert og at Conrad har mistet sine bestillinger. Den dårlige likviditeten har trolig større implikasjoner i virksomheten og for familiemedlemmene enn det en utenforstående leser kan forestille seg. Dette kunne trolig Finansavisen formulert på et bedre vis.

På den annen side: Dette er også en risiko driverne tar når de velger å holde åpent. Å holde en åpen kafé under pandemien med redusert tilbud gjør at man eksponerer seg for kritikk. Bør ikke dette være innlysende?

Det som imidlertid ikke bør være like sosialt akseptert, er at Kafé Krogh velger å gå til angrep på anmelderen, fordi virksomheten ikke tåler å stå i kritikken. Dersom Kafé Krogh hadde vært sitt ansvar bevisst, ville de trolig også opplevd økt forståelse fra sitt publikum.

Cecilie Ruud

Oslo