Jan Andreassen: Fem grep for å få distriktene til å blomstre

Det mangler ikke på fromme ord og lykkeønsker fra våre politikere til distriktene. Det som mangler er penger. Ikke for å bli grisk, men ja - det distriktene trenger er mer penger. Penger som muliggjør de prosjekter og realiserer de drømmer folk i Bygde-Norge måtte ha.

Skal du endre flyttestrømmene av mennesker, må du endre pengeflyten. Folk flyter med pengestrømmene som en dupp i elva. De penger som politikere gjerne overøser storbyene med, kan like gjerne brukes i mer grisgrendte strøk. Det er bare fantasien som setter grenser.

Befolkningsveksten blir et nullsumspill. Jo flere som flytter til byene, desto færre bor på bøgda.

Befolkningsveksten i kommende år vil ifølge SSB bli dramatisk endret. I årene frem til 2050 vil den norske yrkesbefolkningen være noenlunde stabil. Den vil øke i områdene rundt Oslofjorden og i Norges største byer, men falle i det meste av Norge. Ikke mine ord, men SSBs prognoser. En prognose som har langtrekkende implikasjoner, som de færreste ønsker å ta innover seg. Blant annet det at befolkningsveksten blir et nullsumspill. Jo flere som flytter til byene, desto færre bor på bøgda.

DISTRIKTENE TRENGER KONTORISTER: Her øye og lam i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Foto: NTB

Ingen politiske partier ønsker å iverksette tilstrekkelig sterke tiltak som kan snu dagens flyttestrøm. Retorikken er fin, ja, helt nydelig, men pengene mangler! Arbeiderpartiet ønsker å satse på gamle slagord fra den tid Norges befolkning var i sterk vekst, som «by og land, hand i hand». Men flere folk i byene går på bekostning av distriktene. Vår distriktsminister (den første av sitt slag) er flink til å spre glede, vise initiativ osv. Og det er bra. Det er selvfølgelig ikke bare penger som er viktig. Uten friske milliarder hjelper det fint lite med entusiasme!

Men penger må heller ikke misbrukes. Bøndene ønsker å investere mer for å kunne øke produksjonen, men jo mer produksjonen per bonde øker, desto færre bønder trenger vi. En ny investeringsbølge i landbruket med sterk vekst i den enkelte bondes produktivitet vil bare fremskynde avfolking av våre grisgrendte strøk. I fjor mistet vi nye 350 gårdsbruk.

Distriktene må få flere kontorister. Merkelig er det at selv etter at Covid-19 tvinger byene til i praksis å stenge ned, i en tid hvor vi alle har lært oss å jobbe på hjemmekontor, så er det ikke tiltak på gang for å få nordmenn til å zoome og skype inn til Oslo-møter fra ethvert nes og skjær.

Fem enkle forslag

Intet er gitt av vår GUD. Avfolking av distriktene er resultatet av våre politiske valg. Distriktsutvalget kommer til kort med sine velmente forslag. Se heller da her på fem enkle forslag. Follow MY money:

* Regjeringskvartalet som kunne ha vært 30 milliarder kroner billigere hvis det ble flyttet ut av bykjernen. Livsløgnen tilhengerne av dette bygget klamrer seg til er at sikkerhetsaspektene krever dyre løsninger. Men selvfølgelig er dette bare en dårlig unnskyldning. Stortinget med sin særdeles terrorutsatte forsamlingshall og Regjeringskvartalet kan lett flyttes. Langt billigere og sikrere ville det være å flytte Storting med regjeringskvartal ut av byen. Milliarder i samferdselsinvesteringer, og mye smittefare, kunne man da også unngått. Men den gang ei. Uansett, kostnad, smittesårbarhet eller terrorrisiko, skal våre eliter samles på Norges dyreste tomter.

Det er i Oslo 1 at politikerne ødsler med offentlige midler– ikke i distriktene!

* Befolkningspolitikken. Ta inn folk fra hele verden til Norge. Ikke bare de som er flyktninger. Flyktninger og deres familier bør i økende grad premieres for å bo på bygda. Det gir ingen mening å kjøpe bolig i snobbete Holmenkollåsen til en flyktningfamilie, når det står mange fint brukandes tomme boliger i distrikter som ønsker nye landsmenn hjertelig velkommen.

* Eiendomsskatter – 5 promille av markedsverdien uten bunnfradrag. Med en boligmasse verd 6.000 milliarder kroner blir det om lag 30 milliarder kroner årlig i proveny.

* Penger som kan brukes til å betale en borgerlønn på 50.000 kroner til alle voksne nordmenn som både bor og jobber i fraflyttingskommuner. Borgerlønn til 600.000 sjeler.

* Miljøpolitikken er mitt femte område. Hvorfor ikke subsidiere hjemmekontorløsninger utenfor bykjernen?

Jo færre mennesker som må reise inn til sentrum, desto mindre energi bruker transportsektoren, jo bedre luft blir det i bykjerner, og jo færre sykdommer og plager vil det norske befolkning få ved fremtidige pandemier.

Nordmenn bør oppmuntres til å ta Norge i bruk. De færreste av oss har behov for å reise halvparten så mye til utlandet som vi gjorde i 2019. Vi gjør det fordi skattesystemet oppmuntrer til utenlandsopphold. Avgifter bør innrettes slik at færre flyr ut, mens flere får gleden av å reise i Norge. I klartekst: Subsidier bygdeturisme og ferdsel i Norge – skattlegg flyreiser ut av Norge.

Ikke uunngåelig sentralisering

Det er til å undres over at ikke flere ser fornuften i å snu flyttestrømmene fra distriktene til storbyene. Nei, det er ikke uunngåelig at befolkningen skal sentraliseres. Det er heller ingen månelanding som kreves for å snu utviklingen. Vi må bare bruke litt sunt bondevett så vil distriktene blomster, boligprispresset i byene avta, og våre mange utfordringer med ghettoer, trangboddhet og gjengkriminalitet bli redusert.

Vi nærmer oss et stortingsvalg hvor slaget står. Distriktenes skjebne avgjøres. Never hyttes i været. Pene damer sprer optimisme. Men legg merke til hvor pengene brukes. Når du skal stemme ved neste valg, så husk å stemme på dem som vil flytte på milliardbeløp til distriktene. Ikke på dem som bare vil fortsette å sløse med offentlige midler i storbyene. Follow the money.