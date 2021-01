Talentech, som kontrolleres av PE-selskapet Verdane, kjøper Irecommend. Det svenske programvareselskapet har spesialisert seg på automatisert og digital tipsrekruttering.

Talentech ble etablert i 2019 som et resultat av sammenslåingen av HR-selskapene HR Manager, ReachMee, Talmundo og Webcruiter. I dag er selskapet blant de ledende i Norden på skybaserte løsninger for HR og rekruttering med en omsetning på rundt 200 millioner kroner.

Morsom rekruttering

Irecommend er et ungt selskap som er blitt bygget opp og utviklet av Head Agent Group de seneste årene. Selskapet hadde identifiserte et behov hos kundene om en tjeneste som raskt og effektivt kan finne frem til rekruttering av nøkkelansatte.

Det gir en helt annen tilgang på talenter Hans Christian Haanes, Talentech

– Irecommend er et selskap vi har samarbeidet med i over ett år. De har en god løsning på det vi kaller referrals, eller tipsrekruttering, sier Hans Christian Haanes, adm. direktør i Talentech.

– Her kan ansatte bruke sine nettverk til å tipse arbeidsgiver på en morsom og enkel måte om kandidater til stillinger, det gir en helt annen tilgang på talenter.

Løsningen er bygget opp med inspirasjon fra spillbransjen (gamification). Som en del av Talentech blir det enklere å få tjenesten ut til nye kunder, tror Haanes, selv om Irecommend har flere større kunder, inkludert Verisure.

– Tipsløsning høres litt smalt ut, hvorfor er dette et viktig område for Talentech?

– Vår opplevelse er, som mye annet innen rekruttering, at Sverige ligger foran på trender. Vi har flere kunder med mange ansatte der vi stadig oftere ser at tips dukker opp som et krav i spesifikasjonen.

– En del selskaper har interne løsninger, med ulike kudos-løsninger, men de er ikke alltid solide eller egnet for å tilfredsstille personvernkravene. Denne løsningen er helt automatisert og enklere å følge opp for bedriftene, sier Haanes.

To svenske oppkjøp

Før jul kjøpte Talentech et annet svensk selskap: Weekli. Selskapet har programvare for medarbeiderundersøkelser som er forskningsbaserte og datadrevet. Løsningen gir ansatte muligheten til å si sin mening, hver uke og helt anonymt, og ledere muligheten til å fatte beslutninger basert på fakta fremfor antagelser.

Nå har vi gjort to oppkjøp av mindre, innovative selskaper, det neste oppkjøpet vil sannsynligvis skje i en annen geografi Hans Christian Haanes, Talentech

– Dere har gjort to oppkjøp i Sverige på kort tid, hvor er det sannsynlig at dere satser penger fremover?

– Vi har fremdeles et hundretalls selskaper vi følger, både i Norden og ellers i Europa. Nå har vi gjort to oppkjøp av mindre, innovative selskaper, det neste oppkjøpet vil sannsynligvis skje i en annen geografi. Det vil enten styrke plattformen vår med ny funksjonalitet, eller gi oss tilgang på nye markeder, sier Haanes.

Store deler av fjoråret gikk med til å etablere Talentech som en felles enhet etter sammenslåingen av selskapene HR Manager, Reachmee, Talmundo og Webcruiter.

– Vi var fornøyd med 2020 og endte med fin vekst og fikk etablert Talentech som en ledende aktør på HR, sier Haanes, og fortsetter:

– I 2021 er vi klar med den nye plattformen og en ny onboarding-løsning. Tross den uheldige lockdown-perioden i Norden og våre markeder, har vi høye vekstmål, både organisk og på oppkjøp.

Talentech Programvareselskap som ble etablert i 2019 og der Verdane er største aksjonær.

Kombinerer løsningene og ekspertisen fra fire bransjeledende innovatører innen HR-teknologi: HR Manager, ReachMee, Talmundo og Webcruiter.

Løser virksomheters utfordringer med å tiltrekke seg, rekruttere og beholde verdifulle ansatte.

Talentech har i dag over 2.200 kunder og kontorer i Oslo, Stockholm, Helsinki, København og Amsterdam.