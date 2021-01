Verdiskaping med godt personvern

28. januar markeres den internasjonale personverndagen. Nesten alt vi gjør, etterlater verdifulle digitale spor og opplysninger. Det krever årvåkenhet.

Teknologi kan løse oppgaver på nye og bedre måter. Kunstig intelligens (KI) kan for eksempel brukes til å tolke tekst og bilder, kjenne igjen mønstre og avvik fra mønstre, være et hjelpemiddel i medisinsk diagnostikk, avsløre forsikrings- eller skattesvindel og mye, mye mer.

Derfor finansierer regjeringen en regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens hos Datatilsynet

Utvikling og bruk av KI krever gjerne personopplysninger. Opplysninger som er hentet inn for andre formål enn utvikling av KI. Dette utfordrer prinsippet om at personopplysninger bare skal brukes til det formålet de opprinnelig ble samlet inn for.

Samtidig trenger vi nye, innovative tjenester som kan løse oppgaver på nye og bedre måter. For å få til dette, må vi prøve – og kanskje også feile – litt. Vi må legge til rette for utvikling av ny teknologi i et trygt miljø.

Derfor finansierer regjeringen en regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens hos Datatilsynet. Prosjektene det søkes om støtte til, spenner fra helse og velferd til finans og sikkerhet. Felles er at søkerne har ideer til samfunnsnyttige tjenester og innovativ bruk av personopplysninger. Og de ønsker å realisere ideene sine på en etisk og ansvarlig måte.

Personvernregelverket er vanskelig. Brudd kan sanksjoneres strengt. Dette kan derfor fungere som et hinder for den innovasjonen samfunnet trenger. Virksomhetene kan bli redde for å prøve ut nye forretningsmodeller og utvikle nye tjenester.

Derfor er jeg glad for at vi nå får en arena der det legges til rette for å utvikle og utforske i lukkede miljøer der feil kan håndteres før de får konsekvenser for samfunnet og den enkelte. Sandkassen blir en arena der fagmiljøene kan ha tett og god dialog med Datatilsynet, der de kan få veiledning frem til løsninger som både gir samfunnsnytte og ivaretar den enkeltes personvern på en god måte.

Personvern betyr ikke at opplysningene våre aldri skal brukes, men at de skal brukes riktig. Lykkes vi med det, er verdiene vi kan høste ut av dem store.

Linda Hofstad Helleland (H)

Distrikts- og digitaliseringsminister