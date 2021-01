Veien mot plast som fornybar ressurs

Vi i Agilyx ble i går omtalt i Finansavisens artikkel «Kjetil Bøhn slakter Carnegie-analyse» på en unyansert måte, og vi vil gjerne utvide perspektivet noe.

Tim Stedman. Foto: Agilyx

Mengden plastavfall er som alle vet enorm, og vi i Agilyx er overbevist om at det er plass til mange ulike aktører og teknologier innenfor kjemisk resirkulering av plast. Og så synes vi det er veldig spennende at Oslo Børs er blitt et viktig finansielt knutepunkt for fornybarsektoren – ikke minst for resirkulering av plast. Det er naturligvis en viktig årsak til at Agilyx valgte Oslo Børs som noteringssted.

Når det gjelder akkurat vår resirkuleringsteknologi og våre prosesser, så er det viktig å få frem at de er svært fleksible. Dette gjør det mulig å resirkulere mange ulike typer plastavfall tilbake til ny plast. For våre kunder, som blant annet er noen av de største internasjonale kjemiselskapene, er vi nå i gang med forberedelser av anlegg for resirkulering og produksjon av en rekke ulike produkter, som isopor, akrylplast, polypropylen og basis for utvinning av energi. Alt dette er basert på ulike former for blandet plastavfall som konverteres ved hjelp av vår teknologi.

Vårt første anlegg i USA har operert kommersielt i mange år. Nå sørger fabrikken for at polystyren blir resirkulert tilbake til nytt polystyren. Tidligere har vi ved samme anlegg produsert både drivstoff og nafta basert på blandet plastavfall som råstoff.

Det må være en blanding som til sammen utgjør blant annet riktig kjemisk sammensetning, riktig grad av fuktighet og forurensning og riktig fysisk størrelse

I tillegg er vi overbevist om at effektiv og stabil tilgang til riktige råstoffer til riktig pris blir essensielt i fremtiden. Dette er nødvendig for at bransjen skal bli kostnadseffektiv nok uten å være avhengig av subsidier. Plastavfall er ekstremt komplekst, og ulike resirkuleringsanlegg krever ulike sammensetninger og kvaliteter av råstoff, avhengig av hva de ønsker å produsere. Det må være en blanding som til sammen utgjør blant annet riktig kjemisk sammensetning, riktig grad av fuktighet og forurensning og riktig fysisk størrelse.

På dette feltet ønsker vi i Agilyx, gjennom vårt underselskap Cyclyx å være en viktig partner for hele bransjen. I Cyclyx fikk vi før jul inn Exxon Mobil som joint venture-partner. Cyclyx skal bygge opp leveringskjeden for plastavfall til ExxonMobils anlegg for produksjon av petrokjemiske produkter, inkludert nafta.

Tim Stedman

Adm. direktør i Agilyx