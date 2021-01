Kontoret skal skape avkastning – for leietagerne

Jeg vet ikke når vi sluttet å beskrive kontoret som nettopp det, men jeg tror det har sammenheng med at de fleste bedrifter har flyttet kontoret fra balanseregnskapet til resultatregnskapet. Dersom vi går noen tiår tilbake i tid, var ikke markedet for næringseiendom velfungerende, slik vi kjenner det i dag. Bedriftene eide ofte byggene sine selv. Kontoret var en eiendel i balansen. Altså en investering for å skape avkastning til eierne.

Robert Nystad. Foto: Kristin Vidhammer

I dag er det vanlig å leie arealer. Det er en løsning med mange fordeler. Samtidig har det bidratt til at husleien i mange tilfeller behandles som en hvilken som helst driftskostnad, nærmest på linje med strøm og internett.

Man hører ofte at humankapital er det viktigste vi har. Det er en klisjé, men den er ikke nødvendigvis mindre sann av den grunn. Så la oss akseptere premisset. Er det da smartest å finne den mest produktive kontorløsningen for organisasjonen og bruke det arealet som kreves, eller burde du tallfeste arealbruken og deretter tilpasse organisasjonen til kontorløsningen?

Sild i tønne bør gå av moten sammen med pandemien

Mange går for den siste løsningen. Altfor ofte har målet om å spare kostnader fått dominere. Jeg tar ikke til orde for at alle skal gå tilbake til cellekontorer. Lukkede kontorer og svære åpne landskap er imidlertid ytterpunkter, og fornuften ligger som kjent ofte et sted imellom.

I mange tilfeller er trolig nøkkelen å lage avgrensede smågrupper. En romutforming som tar hensyn til akustikk og hva man jobber med. Vi bør ha god romslighet rundt arbeidsplassene. Sild i tønne bør gå av moten sammen med pandemien. Dessuten bør vi sørge for å ha nok møterom og andre soner for samhandling, og disse områdene bør tilpasses et mer digitalt arbeidsliv.

Vi bør i større grad ta hensyn til alle ansatte, også de introverte som trives i rolige omgivelser. Det vil muligens svi for alle som lever av å selge støydempende hodetelefoner, men det er bra for produktiviteten på kontoret.

Hva betyr det for nyansatte at du ikke er på kontoret? Hva med de unge som skal plukke opp alle småtingene mellom linjene av sine eldre kolleger?

Det siste året har vi vært vitne til en stor debatt om hjemmekontor og produktivitet. Ofte domineres debatten av ytterpunktene med uttalelser som «jeg får gjort mye mer hjemmefra fordi ingen forstyrrer meg» eller «du får fort en deltidsstilling til prisen av en fulltidsstilling». Det er så mange ulike jobber, mennesker, foretak og situasjoner at slike forenklinger gir liten innsikt. Men jeg tror mange kan enes om at produktivitet hverken bør måles på kort sikt eller på individnivå.

Hva betyr det for nyansatte at du ikke er på kontoret? Hva med de unge som skal plukke opp alle småtingene mellom linjene av sine eldre kolleger? Hva med de som sliter litt sosialt? Og ikke minst, hva gjør det med gruppedynamikken og følelsen av tilhørighet og motivasjon over tid?

Hvis du som leder må ha folk på kontoret til enhver tid for å kontrollere om de faktisk jobber, er du selvfølgelig i ferd med å bli utdatert. Alle bør ta inn over seg at arbeidstagere forventer mer autonomi og fleksibilitet. Det skulle bare mangle. Det finnes dessuten mye forskning som tyder på at nettopp autonomi er viktig for motivasjonen.

En ny og kunnskapsbasert tilnærming til arealbruk vil for noen leietagere innebære bruk av flere kvadratmeter enn tidligere. Andre har kanskje romslig plass allerede, og kan spare noe areal fordi man tar i bruk hjemmekontor som en del av arealstrategien.

Det som er viktig, er at vi benytter anledningen til å tenke nøye gjennom kontorets rolle som produksjonsmiddel, og ikke nok en gang faller for enkle sjablonger om arealbruk. I motsetning til det mange tror, er det ikke gårdeierne som vil betale den høyeste prisen for det. De har levd godt med arealeffektiviseringen i flere tiår allerede.

Robert Nystad

Analysesjef i Union Gruppen