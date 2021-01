Sivilingeniør til besvær

Elbilmotstanderen Per Svardal har igjen tatt pennen fatt, denne gangen i Finansavisen. Sivilingeniøren fra NTHs poeng er (som vanlig) at elbilen eller elbåten ikke er et nullutslippskjøretøy før all kraft som brukes (input) er produsert med null utslipp.

Et fokus på energimiksen er nødvendig, men det i seg selv er ingen grunn til å være motstander av elektriske kjøretøy.

Utviklingen av elbilen er en nødvendighet for at vi skal kunne dra fullt nytte av en fremtidig utslippsfri energi. Med en elektrisk bil som dekker folks behov, vil vi se mulighetene. Med en økt etterspørsel etter fornybar strømproduksjon, vil vi investere. I et vellykket demokrati vil politikere legge til rette.

En kortsiktig bonus er reduserte lokale utslipp, en renere luft og en stillegående bil.

Innovasjon, politikk og investeringsvilje skapes ikke i et regneark.

Lars Felin

Gründer og konsulent i Lapsen