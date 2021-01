Finansavisen har brutt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg uttaler: Finansavisen publiserte en artikkel om eiendomsselskapet Solon Eiendom og eierselskapet Vatne Capital. Avisen skrev at Vatne Capital var i en «alvorlig likviditetsskvis», og at selskapet ikke hadde gjort opp sine forpliktelser på 60 millioner kroner i et fond.

Klager er Vatne Capital, som klager via advokat. Klager mener anklagen om likviditetsskvis utløste rett til samtidig imøtegåelse, og opplyser at Finansavisen ikke kontaktet selskapet før publisering. Avisen refererte heller ikke hva selskapets finansdirektør tidligere hadde forklart om den angivelige likviditetsskvisen. Videre hevder klager at de 60 millioner kronene allerede var betalt til fondet da artikkelen ble publisert. Artikkelen er derfor uriktig, og det er uansett misvisende å omtale det som en «likviditetsskvis», fremholder klager.

Finansavisen kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen mener det var god dekning for at Vatne Capital var i en alvorlig likviditetsskvis. Når det gjelder klagers argument om at pengene allerede var betalt til fondet da artikkelen ble publisert, påpeker avisen at klager valgte å la være å opplyse om dette påfølgende dag, da redaksjonen tok kontakt. Videre mener Finansavisen at den påklagede artikkelen i hovedsak handlet om hva daglig leder i et annet selskap visste om Vatne Capitals likviditetssituasjon. «Artikkelen inneholdt ingen kritikk av Vatne Capital», fremholder avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at Vatne Capital hadde hatt utfordringer med sine betalingsforpliktelser til det omtalte fondet. Videre oppfatter PFU at partene er uenige om hvorvidt disse utfordringene kunne omtales som en «alvorlig likviditetsskvis». Det skal være et visst rom for spissing i journalistikken, og utvalget anser ikke at beskrivelsen var presseetisk uakseptabel.Utvalget betviler imidlertid ikke at artikkelen var rammende for klager. Det sto at selskapet ikke hadde gjort opp sine forpliktelser, og det ble stilt spørsmål ved om Vatne Capital etter en slik sak noen gang vil bli invitert til å delta i et slikt fond igjen. Forholdet ble også beskrevet som «uvanlig og oppsiktsvekkende». Utvalget merker seg dessuten at Vatne Capitals finansdirektør hadde kommet med en forholdsvis detaljert forklaring på likviditetsproblemene i en tidligere publisering i Finansavisen.PFU mener at redaksjonen skulle ha gitt klager adgang til samtidig imøtegåelse. I Vær Varsom-plakaten (VVP) 4.14 heter det at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få muligheten til samtidig å imøtegå faktiske opplysninger. Videre merker PFU seg at pengene, ifølge klager, faktisk var betalt på publiseringstidspunktet. Dette er ikke dokumentert for utvalget, men dersom redaksjonen hadde kontaktet klager i tråd med VVP 4.14, kunne den også ha fanget opp en eventuell siste utvikling i saken.

Finansavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. januar 2021

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Lesamana