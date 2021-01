Bak kartleggingen står Samfunnsøkonomisk Analyse på vegne av Abelia, IKT-Norge, NITO, Digital Norway, Tekna, Negotia og El og IT Forbundet. Organisasjonene står samlet om en bekymring for utviklingen.

Funnene viser at behovet for teknologer er rekordhøyt og vil øke. Innen 2030 vil det være behov for 40.000 flere med IKT-utdanning. Dette er kritisk kompetanse for alle deler av samfunnet.

Øystein Eriksen Søreide. Foto: Iván Kverme

Tiden da mangel på IKT-kompetanse kun rammet IKT-næringen er forbi, om det noen gang har vært slik. Den rammer hele samfunnet og vår evne til å lykkes med den omstillingen som må til for å sikre fremtidens velferdssamfunn.

For det første går det på sikkerheten løs. Coronakrisen har ført landet inn i et digitalt kvantesprang, men vi har ikke kompetansen til å håndtere det. Allerede i april i fjor kunne 71 prosent av de spurte i en undersøkelse rapportere om økning i sikkerhetstrusler eller angrep siden begynnelsen av coronakrisen.

For det andre går det på jobbskapingen løs. Annenhver teknologibedrift må droppe utvidelser grunnet mangel på fagfolk. Det er alvorlig når vi nå, takket være den ferske rapporten, vet at IKT-næringene har bidratt til 80 prosent av den samlede produktivitetsøkningen i Norge i perioden 2003–2017. Dersom man ikke klarer å fylle gapet mellom antallet arbeidstagere med riktig kompetanse og etterspørselen fra arbeidslivet frem mot 2030, risikerer vi et verditap på hele 2,2 milliarder kroner årlig.

For det tredje går det på omstillingen løs. Ingen teknologer, ingen omstilling. Så enkelt er det dessverre. Nøkkelen til å utrydde fattigdom, skaffe ren energi til alle og stoppe klimaendringene er nyere, smartere og grønnere metoder. Teknologer og teknologi er avgjørende for å få det til.

Ta Thorvald som et eksempel. Thorvald ble født på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås og er en av de viktigste ansatte i Saga Robotics. Landbruksroboten er godt i gang med sitt bidrag til å redusere sult i verden. Om natten kjører han gjennom åker på åker og dreper muggsopp ved hjelp av UV-lys. Takket være Thorvald kan bønder slutte å bruke plantevernmidler og kjemikalier i produksjonen.

Vi trenger flere skarpe hoder til å gi oss flere som Thorvald.

Det trengs 1.760 nye studieplasser innenfor IKT hvert år om vi skal tette kompetansegapet som har fått ramme landet. Men, det er ikke nok. Derfor vil jeg avslutte med å sitere Sigve Brekke i Telenor:

«Det er ikke nok å bare utdanne flere studenter og rekruttere flere mennesker med den kompetansen. Vi må løfte hele arbeidsstokken».

Tiden for et teknologisk kompetanseløft er nå!

Øystein Eriksen Søreide

Adm. direktør i Abelia