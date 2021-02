Kjempegebyr til Grindr – hvem blir neste?

Bakgrunnen for Datatilsynets varsel om overtredelsesgebyr til Grindr, var en klage fra Forbrukerrådet. I rapporten «Out of control: How consumers are exploited by the online advertising industry», har Forbrukerrådet påpekt flere tilsynelatende alvorlige brudd på personvernet i apper som Grindr. En av rapportens hovedkonklusjoner var at adtech-industriens bruk og deling av personopplysninger er «ute av kontroll», og at det kreves omfattende endringer i bransjen for å oppfylle kravene i personvernforordningen. Dersom dette er riktig, vil det være mange virksomheter som sitter på store datasett som i realiteten er verdiløse, og i tillegg eksponerer virksomheten for en betydelig risiko for overtredelsesgebyr.