Nei, prisingen i aksjemarkedet er ikke løsrevet fra fundamentale forhold

Hovedpoenget her er ikke å si at aksjer er billige og må stige videre. Hovedpoenget er at det ikke er noe grunnlag for å påstå at dagens prising er løsrevet fra «fundamentale» forhold. Når det er sagt, mener jeg det er god grunn til å tro at aksjer på litt sikt skal videre opp. Vi står etter alt å dømme foran et kraftig oppsving når økonomiene åpnes opp, med inntjening i bedriftene godt over forventning.