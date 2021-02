Skattefritt boligsalg eller skattepliktig tomtesalg?

Når vi vet at det ropes etter flere tomter for utvikling av boliger i Oslo-området, samtidig som boligprisene stiger mot nye høyder, kan det neppe være samfunnsøkonomisk fornuftig å ha et regelverk som gjør det mindre gunstig å selge til boligutviklere. Dette vil medføre at tomtekostnaden for boligutviklerne blir høyere, ettersom selgerne vil kreve mer betalt fordi de risikerer skatt på hele gevinsten. Økte tomtekostnader ved boligutvikling veltes til syvende og sist over på boligkjøperne, noe som gjør det enda vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet på grunn av økte boligpriser.