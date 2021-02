Ekstremt dyr omstilling til fornybar energi

Enkelte tror at løsningen ligger i en enorm utbygging av overførselskapasitet og batteribanker. Dessverre viser et grundig studium med høyoppløselige data over 36 år av de geofysiske forholdene i USA at dette er urealistisk, både teknisk og økonomisk. Teslas gigafabrikk ville for eksempel brukt 150 år på å lage batteribanker nok til kun 12 timers lagring av det amerikanske nettet, og man trenger mye mer.