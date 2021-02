Sameie i fritidseiendommen – familieglede eller krangel?

Mulig ombygging og annen endring av eiendommen bør omtales i sameieavtalen. Dette gjør det enklere for den enkelte å akseptere kostnader. Det er også praktisk å avtale årlig avsetting til et vedlikeholdsfond for fremtidige vedlikeholdskostnader. Ut over dette er det vanlig at særlig kostbare investeringer forutsetter aksept fra alle sameierne.