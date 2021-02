BM: Har bysentrum – mangler folk

«Tenk om jeg som byrådsleder ikke klarte å legge til rette for handelsstanden. Tenk hvilket problem jeg fikk da?» Det sa Raymond Johansen (Ap) under et møte med Oslo Handelsstands forening i 2017. Temaet var bilfritt byliv. «Å begrense bilbruken er ikke hovedmålet, derimot ønsker vi å bidra til et mer levende sentrum», fastslo han. Siden er kjøremønsteret i sentrum endret, og alle ladestasjoner og gateparkeringsplasser for personbiler fjernet.