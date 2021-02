Det lysner, men fortsatt mørke skyer

Ledende indikatorer som fanger opp markedssynet på inflasjon og renter, er markedets prising av US 5-års statsobligasjon fem år fremover. Prisen steg noe i januar, og det reflekterer forventing i markedet om at den meget ekspansive penge- og finanspolitikken vil gi økt inflasjonstakt fremover. Pengepolitikken er meget ekspansiv, det vises gjennom rekordlave sentralbankrenter og meget sterk vekst i pengemengden. Også finanspolitikken er meget ekspansiv i mange land. President Biden og finansminister Yellen vil øke offentlige utgifter med hele 1.900 milliarder dollar, i tillegg til et stort beløp vedtatt i desember. Vi kan dessuten vente en «grønn» pakke til våren. Virkningene på etterspørsel og arbeidsmarked blir ventelig mindre enn tradisjonelt fordi en stor del skal lette gjeldssituasjon for statlige, andre regional og offentlige institusjoner, og det kommer også skatteøkninger.