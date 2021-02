ESG + tech-startup = sant

Samtidig vil det for å oppfylle krav til fremtidig finansiering bli fokus på rapportering på grunnlag av standardiserte bærekraftkrav. Allerede i sin handlingsplan for bærekraftig finansiering fra 2018, beregnet EU-kommisjonen et årlig investeringsgap på 180 milliarder euro hvert år (bare i EU) for å oppfylle Parisavtalen og beløpet er økende. Ved lanseringen av EU Green Deal i fjor ble det nevnt et anslag på nær 200 milliarder euro. For å bidra til å lukke dette gapet lanserte EU i fjor sin bærekrafttaksonomi som snart vil få full virkning også i Norge. Det nye klassifiseringssystem skal fastslå hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige og kvalifiserer for finansiering. Taksonomien blir et viktig verktøy fremover for både investorer, finansforetak og andre selskaper som skal navigere i overgangen til grønn økonomi. Både små og voksende tech-foretak bør derfor vurdere taksonomien og sette seg inn i klassifiseringen som gjelder for bærekraftig virksomhet. Dette kan vise seg avgjørende for posisjonering til fremtidig finansiering.