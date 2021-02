Ikke tryggere på innsiden av brannmuren

Virksomhetens nettverk bør sikres godt mot alle disse truslene. Ideelt sett bør man ha tilgangskontroll på alle nettverksporter i virksomheten, enten portene er trådløse, kablet eller virtuelle. Og klare regler for dataflyt i nettverket. For å kunne få til dette bør man tilstrebe å drifte nettverket med et verktøy fra et sentralt punkt. Videre bør man ha en eller annen form for oppdeling av nettverket. Her kan man vurdere ulike løsninger. Mer om dette kan du lese på NSMs hjemmesider.