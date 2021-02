Skattefloken må løses nasjonalt

Vi politikere må gjøre mer for norske arbeidsplasser og for å holde folk i jobb. Men den jobben kan ikke kommunene gjøre alene. Stortinget må på banen. Siden den første krisepakken kom, har Stortinget pøst ut penger for at selskaper og eiere ikke skal gå konkurs og for at arbeidsplasser skal bestå etter corona.