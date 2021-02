Produksjon i Kina uten varemerkeregistrering er risikosport

Honda-saken gjaldt spørsmålet om bruken av det burmesiske merket Hondakit på motorvogndeler for eksport skapte risiko for forveksling av det kinesiskregistrerte varemerket Honda. Retten konkluderte med at bruken av varemerket Hondakit utgjorde et inngrep på Hondas varemerkerettigheter, da bruken ga risiko for forveksling. Dette ble hovedsakelig begrunnet med reiseaktivitet og økt netthandel, som ga kinesiske forbrukere muligheten til å skaffe seg varene, selv om varene ikke ble direkte markedsført eller solgt i Kina. Det var altså ikke et krav om at faktisk forveksling mellom varemerkene forelå.