Bedre kontraktsprosesser i 2021

Hvorfor er det slik at mange IKT-prosjekter går galt? Hvorfor ender kunde og leverandør så ofte opp med å krangle om både innhold av kontrakt, mangler og forsinkelser? Vi som til daglig bistår våre klienter med utforming og forhandling av slike kontrakter, ser at de samme problemstillingene går igjen. Våre klienter bruker mye tid på å inngå kontrakter, men de samme elementene skaper stadig vansker for gjennomføring av leveransene og utføring av forpliktelsene under kontrakten. Kanskje er starten på det nye året tidspunktet for å oppsummere og tenke gjennom kontraktsprosessene, og se hvordan risiko kan reduseres og lønnsomhet økes.