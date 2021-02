Innovasjonsarbeid har ikke plass til teaterdivaer

Vi i offentlig sektor må søke nye former for samarbeid for å løse samfunnsutfordringer. Næringslivet er en sentral samarbeidspartner. Vi må utfordre det eksisterende, tenke nytt om hvordan vi kan løse viktige utfordringer – og selvsagt ikke gi oss før vi har skapt reell verdi for innbyggere og samfunnet. Da kan ingen av oss tillate oss å være teaterdivaer eller spille innovasjonsteater.